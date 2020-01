CENTRO RECUPERO NEUROLOGICO DI LOCRI I Commissari dell’Asp rispondono alle associazioni “Contratti degli OSS scaduti al 31/12”

R. & P.

CENTRO DI RECUPERO NEUROLOGICO DI LOCRI. RISPONDE LA TRIADE

COMMISSARIALE DELL’ASP DI REGGIO CALABRIA CON UNA PEC IN CUI AFFERMA

CHE I TRE OPERATORI SOCIO SANITARI HANNO CESSATO IL RAPPORTO DI LAVORO

A TEMPO DETERMINATO IL 31 DICEMBRE 2019;

CHE PER CONTINUARE A USUFRUIRE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI

DETTI OPERATORI, LA COMMISSIONE STRAORDINARIA AVEVA PER TEMPO

RICHIESTO AL COMMISSARIO AD ACTA PER IL PIANO DI RIENTRO REGIONE

CALABRIA UNA AUTORIZZAZIONE PER POTER PROROGARE I RAPPORTI DI LAVORO

IN SCADENZA;

CHE L’AZIENDA A TUTT’OGGI NON HA RICEVUTO ALCUNA AUTORIZZAZIONE A

STIPULARE ULTERIORI CONTRATTI CON GLI OPERATORI IN QUESTIONE.

LA COMMISSIONE EVIDENZIA ALL’UOPO CHE IN MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE

NON E’ LEGITTIMATA A PROROGARE RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

E SCADUTI.

TRADUZIONE: ABBIAMO AVUTO PERFETTAMENTE RAGIONE A PROTESTARE

IMMEDIATAMENTE PERCHE’ I DISABILI DEL CENTRO CONTINUERANNO ANCORA A

NON AVERE UN SERVIZIO ADEGUATO PERCHE’ QUATTRO SOLI OSS ATTUALMENTE

REALMENTE IN SERVIZIO NON CE LA POSSONO FARE E SE LO FANNO E’ PER IL

LORO BUON CUORE, CON TURNI MASSACRANTI E SICURAMENTE FUORI DALLE

NORME.

TRADUZIONE ANCORA: LA TRIADE NON E’ COLPEVOLE DI QUESTI RITARDI

PERCHE’ AVEVA PREPARATO PER TEMPO TUTTI GLI ATTI DI RINNOVO, PER AGIRE

INFATTI DEVE ESSERE AUTORIZZATA DAL GENERALE SAVERIO COTTICELLI, CHE A

TUTT’OGGI NON HA PROVVEDUTO.

QUESTO CI FA CAPIRE ALTRE DUE COSE: CHE I COMMISSARI HANNO LE MANI

LEGATE E NON SONO STATI MUNITI DELLA AUTONOMIA OPERATIVA E GESTIONALE,

HANNO BISOGNO DEGLI ORDINI DEL GENERALE, NON STIAMO FACENDO IRONIA,

SONO COSE SERIE CHE DENUNCIANO CHE CON QUESTO TIPO DI ORGANIZZAZIONE

NON NE USCIREMO MAI NE’ PER QUANTO RIGUARDA GLI OSS NE’ PER QUANTO

RIGUARDA IL RESTO DEI PROBLEMI DELLA SANITA’.

– CHE COTTICELLI NON HA LA CAPACITA’ CON LA SUA ORGANIZZAZIONE DI

AVERE SOTTOMANO LE SITUAZIONI DELLE VARIE STRUTTURE, SE NON E’ STATO

ATTENTO A GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEL SERVIZIO AI DISABILI, E’ QUINDI

GIUSTO CON LA NOSTRA AZIONE RICHIAMARE LA SUA ATTENZIONE E PROVVEDERE,

MA SAREBBE MEGLIO CHE CEDESSE LIBERTA’ DI MOVIMENTO ALLA TRIADE, NON

SOLO PER QUESTO PROBLEMA MA PER TUTTI GLI ALTRI.

QUINDI CONTINUEREMO A PROTESTARE CON TUTTA FORZA ED ANCHE IL MINISTRO

SPERANZA DEVE AGIRE E RENDERSI CONTO DI COME PASSANO LE COSE SUL

NOSTRO TERRITORIO E NELLE NOSTRE STRUTTURE SANITARIE, SOFFOCATE ANCHE

DA UNA NON PERFETTA ORGANIZZAZIONE E DECISIONALITA’ GESTIONALE E

BUROCRATICA.

TRALASCIAMO PERCHE’ ININFLUENTE LA QUESTIONE SE SE SI E’ TRATTATO DI

LICENZIAMENTO (GLI ATTI PER LA VERITA’ USANO PROPRIO LA PAROLA

LICENZIAMENTO) O SCADENZA NATURALE (PERCHE’ MANDARE IL TELEGRAMMA SE

ERA NOTA LA SCADENZA ?), NON MUTA PER NIENTE LA SOSTANZA: GLI OSS

(QUATTRO REALMENTE IN SCADENZA) NON CI SONO E L’ORGANICO E’ STATO DI

FATTO DECAPITATO, QUESTO E’ QUELLO CHE PURTROPPO PESA E VOGLIAMO CHE

SI RISOLVA !

CONTINUEREMO ANCORA PER POCO A PAROLE E SEGNALAZIONI E FRA NON MOLTO

DENUNCIANDO IL FATTO ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PER IPOTESI DI

INTERRUZIONE DI FATTO DI UN SERVIZIO PUBBLICO ESSENZIALE….NON SE NE

ESCE SENNO’.

DETTO TUTTO CIO’ CI SENTIAMO IN DOVERE DI RINGRAZIARE VERAMENTE E CON

APPREZZAMENTO LA TRIADE COMMISSARIALE PER AVER RISPOSTO E CHIARITO LA

SITUAZIONE, E’ QUESTO IL GIUSTO MODO DI COLLABORAZIONE RECIPROCA TRA

LE ASSOCIAZIONI (IN QUESTO CASO) PER IL PUBBLICO INTERESSE. QUINDI

GRAZIE TRIADE DA PARTE DI NOI ASSOCIAZIONI.

Vincenzo Logozzo

referente Gruppo di Associazioni Pro Disabili Centro Neurologico di Locri

Commatre – Unitalsi – Adda- Auser ed altre

Gioiosa Jonica, giovedì 2 gennaio 2020Cordiali Saluti

Vincenzo Logozzo

