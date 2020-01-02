CENTRO RECUPERO NEUROLOGICO DI LOCRI I Commissari dell’Asp rispondono alle associazioni “Contratti degli OSS scaduti al 31/12”
CENTRO RECUPERO NEUROLOGICO DI LOCRI I Commissari dell’Asp rispondono alle associazioni “Contratti degli OSS scaduti al 31/12”
Lente Locale
R. & P.
CENTRO DI RECUPERO NEUROLOGICO DI LOCRI. RISPONDE LA TRIADE
COMMISSARIALE DELL’ASP DI REGGIO CALABRIA CON UNA PEC IN CUI AFFERMA
CHE I TRE OPERATORI SOCIO SANITARI HANNO CESSATO IL RAPPORTO DI LAVORO
A TEMPO DETERMINATO IL 31 DICEMBRE 2019;
CHE PER CONTINUARE A USUFRUIRE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI
DETTI OPERATORI, LA COMMISSIONE STRAORDINARIA AVEVA PER TEMPO
RICHIESTO AL COMMISSARIO AD ACTA PER IL PIANO DI RIENTRO REGIONE
CALABRIA UNA AUTORIZZAZIONE PER POTER PROROGARE I RAPPORTI DI LAVORO
IN SCADENZA;
CHE L’AZIENDA A TUTT’OGGI NON HA RICEVUTO ALCUNA AUTORIZZAZIONE A
STIPULARE ULTERIORI CONTRATTI CON GLI OPERATORI IN QUESTIONE.
LA COMMISSIONE EVIDENZIA ALL’UOPO CHE IN MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE
NON E’ LEGITTIMATA A PROROGARE RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
E SCADUTI.
TRADUZIONE: ABBIAMO AVUTO PERFETTAMENTE RAGIONE A PROTESTARE
IMMEDIATAMENTE PERCHE’ I DISABILI DEL CENTRO CONTINUERANNO ANCORA A
NON AVERE UN SERVIZIO ADEGUATO PERCHE’ QUATTRO SOLI OSS ATTUALMENTE
REALMENTE IN SERVIZIO NON CE LA POSSONO FARE E SE LO FANNO E’ PER IL
LORO BUON CUORE, CON TURNI MASSACRANTI E SICURAMENTE FUORI DALLE
NORME.
TRADUZIONE ANCORA: LA TRIADE NON E’ COLPEVOLE DI QUESTI RITARDI
PERCHE’ AVEVA PREPARATO PER TEMPO TUTTI GLI ATTI DI RINNOVO, PER AGIRE
INFATTI DEVE ESSERE AUTORIZZATA DAL GENERALE SAVERIO COTTICELLI, CHE A
TUTT’OGGI NON HA PROVVEDUTO.
QUESTO CI FA CAPIRE ALTRE DUE COSE: CHE I COMMISSARI HANNO LE MANI
LEGATE E NON SONO STATI MUNITI DELLA AUTONOMIA OPERATIVA E GESTIONALE,
HANNO BISOGNO DEGLI ORDINI DEL GENERALE, NON STIAMO FACENDO IRONIA,
SONO COSE SERIE CHE DENUNCIANO CHE CON QUESTO TIPO DI ORGANIZZAZIONE
NON NE USCIREMO MAI NE’ PER QUANTO RIGUARDA GLI OSS NE’ PER QUANTO
RIGUARDA IL RESTO DEI PROBLEMI DELLA SANITA’.
– CHE COTTICELLI NON HA LA CAPACITA’ CON LA SUA ORGANIZZAZIONE DI
AVERE SOTTOMANO LE SITUAZIONI DELLE VARIE STRUTTURE, SE NON E’ STATO
ATTENTO A GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEL SERVIZIO AI DISABILI, E’ QUINDI
GIUSTO CON LA NOSTRA AZIONE RICHIAMARE LA SUA ATTENZIONE E PROVVEDERE,
MA SAREBBE MEGLIO CHE CEDESSE LIBERTA’ DI MOVIMENTO ALLA TRIADE, NON
SOLO PER QUESTO PROBLEMA MA PER TUTTI GLI ALTRI.
QUINDI CONTINUEREMO A PROTESTARE CON TUTTA FORZA ED ANCHE IL MINISTRO
SPERANZA DEVE AGIRE E RENDERSI CONTO DI COME PASSANO LE COSE SUL
NOSTRO TERRITORIO E NELLE NOSTRE STRUTTURE SANITARIE, SOFFOCATE ANCHE
DA UNA NON PERFETTA ORGANIZZAZIONE E DECISIONALITA’ GESTIONALE E
BUROCRATICA.
TRALASCIAMO PERCHE’ ININFLUENTE LA QUESTIONE SE SE SI E’ TRATTATO DI
LICENZIAMENTO (GLI ATTI PER LA VERITA’ USANO PROPRIO LA PAROLA
LICENZIAMENTO) O SCADENZA NATURALE (PERCHE’ MANDARE IL TELEGRAMMA SE
ERA NOTA LA SCADENZA ?), NON MUTA PER NIENTE LA SOSTANZA: GLI OSS
(QUATTRO REALMENTE IN SCADENZA) NON CI SONO E L’ORGANICO E’ STATO DI
FATTO DECAPITATO, QUESTO E’ QUELLO CHE PURTROPPO PESA E VOGLIAMO CHE
SI RISOLVA !
CONTINUEREMO ANCORA PER POCO A PAROLE E SEGNALAZIONI E FRA NON MOLTO
DENUNCIANDO IL FATTO ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PER IPOTESI DI
INTERRUZIONE DI FATTO DI UN SERVIZIO PUBBLICO ESSENZIALE….NON SE NE
ESCE SENNO’.
DETTO TUTTO CIO’ CI SENTIAMO IN DOVERE DI RINGRAZIARE VERAMENTE E CON
APPREZZAMENTO LA TRIADE COMMISSARIALE PER AVER RISPOSTO E CHIARITO LA
SITUAZIONE, E’ QUESTO IL GIUSTO MODO DI COLLABORAZIONE RECIPROCA TRA
LE ASSOCIAZIONI (IN QUESTO CASO) PER IL PUBBLICO INTERESSE. QUINDI
GRAZIE TRIADE DA PARTE DI NOI ASSOCIAZIONI.
Vincenzo Logozzo
referente Gruppo di Associazioni Pro Disabili Centro Neurologico di Locri
Commatre – Unitalsi – Adda- Auser ed altre
Gioiosa Jonica, giovedì 2 gennaio 2020Cordiali Saluti
Vincenzo Logozzo
CENTRO RECUPERO NEUROLOGICO DI LOCRI I Commissari dell’Asp rispondono alle associazioni “Contratti degli OSS scaduti al 31/12”
Lente Locale
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R. & P. CENTRO DI RECUPERO NEUROLOGICO DI LOCRI. RISPONDE LA TRIADECOMMISSARIALE DELL’ASP DI REGGIO CALABRIA CON UNA PEC IN CUI AFFERMACHE I TRE OPERATORI SOCIO SANITARI HANNO CESSATO IL RAPPORTO DI LAVOROA TEMPO DETERMINATO IL 31 DICEMBRE 2019;CHE PER CONTINUARE A USUFRUIRE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIDETTI OPERATORI, LA COMMISSIONE STRAORDINARIA AVEVA PER TEMPORICHIESTO AL […]
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Enzo Lacopo