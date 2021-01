Avevano organizzato una festa in una casa di Cerro Maggiore, comune in provincia di Milano: venti ragazzi, lo scorso weekend, sono stati multati dai carabinieri e dovranno pagare 400 euro. I giovani, che avevano provato a indossare la mascherina nella speranza che i militari non li multassero, sono stati sanzionati perché hanno violato le disposizioni anti-Covid.