La Champions League potrà essere trasmessa in chiaro anche per il triennio 2021/2024 sulle stesse basi e modalità con cui si sta offrendo in questi anni. Mediaset, con una nota ufficiale, ha confermato l’impegno di proporre in chiaro il miglior match di Champions (compresa la Finale) sulle proprie reti, per un totale complessivo di 104 gare in 3 anni.