Champions, Lipsia festante a Londra: Tottenham battuto di misura

Champions, Il Lipsia si aggiudica l’andata degli ottavi di finale battendo 1-0 il Tottenham a Londra, tanto da mettere nei guai Mourinho in chiave qualificazione al prossimo turno.

Champions, Il Lipsia si aggiudica l’andata degli ottavi di finale battendo 1-0 il Tottenham a Londra, tanto da mettere nei guai Mourinho in chiave qualificazione al prossimo turno. Certo si tratta solo dell’andata, è ancora presto per tirare le somme ma se pensiamo che anche il Liverpool, finalista proprio contro il Tottenham nella passata stagione, ha perso la prima battaglia, allora magari potremmo ipotizzare anche l’incedere di un qualche campanello d’allarme oltremanica.

LA GARA- Dopo numerose occasioni non concretizzate nel primo tempo, la squadra tedesca trova il gol vittoria al minuto 56, quando un fallo di Davies su Laimer porta all’inevitabile rigore poi trasformato da Timo Werner. I londinesi si rendono pericolosi solo nel finale con un palo colpito da Lo Celso su calcio di punizione.

IL RITORNO- C’è ancora tempo per la gara di ritorno, si giocherà in Germania il 10 di Marzo, agli Spurs l’arduo compito di vincere almeno 1-0, intanto i complimenti alla squadra di Nagelsmann, capace di portare a casa un risultato prezioso mentre in Germania è secondo a 45 punti, uno in meno del Batern di Monaco.