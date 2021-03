Che fine hanno fatto le Sardine? Il cameo di Mattia Santori sulla mortadella con Stanley Tucci

Prima che il nostro Paese fosse travolto dall’emergenza coronavirus le Sardine erano al centro del dibattito politico e mediatico. Poi un po’ la pandemia, un po’ i dissidi interni, non se ne è più parlato. Ora però è proprio il leader Mattia Santori a tornare in televisione, anche se non quella italiana. Lo vediamo infatti al fianco di Stanley Tucci in un episodio della docu-serie “Searching for Italy”, in cui fa conoscere all’attore e regista statunitense i piatti tipici della sua Regione, l’Emilia Romagna.