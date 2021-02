Che succede a Cristiano Ronaldo? Alla Juventus stanno mancando i suoi gol in campionato

Cristiano Ronaldo ha realizzato un solo gol nei quattro scontri diretti giocati dalla Juventus dopo la sosta. Per adesso è fermo a 2 reti nelle ultime sette giornate di campionato. La partita persa dalla Juventus a Napoli testimoni anche il momento di appannamento di CR7. È questione di posizione e di compiti assegnati da Pirlo, che sembra averlo ingabbiato in un contesto tattico tale da non essere più preponderante come prima oppure c’è dell’altro? I numeri spiegano una parte del problema.