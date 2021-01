In una lunga chiacchierata con il padrone di casa, Maria De Filippi ha raccontato il lavoro negli studi Mediaset ai tempi del Coronavirus. E ironizzando su uno dei suoi programmi più di successo, i due hanno trasformato lo studio in una puntata di C’è posta per te. “Gli studi dove lavoro sembrano ospedali ormai”, racconta la De Filippi. “Per quanto riguarda C’è posta sono fortunata”.