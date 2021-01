Greta Ferro è la protagonista della serie tv Made in Italy, che omaggia o grandi nomi della moda italiana. La 25enne, prima di essere attrice, in realtà è proprio una modella, nonostante i primi passi nel settore siano stati una casualità. Cresciuta tra Abruzzo e Molise, finiti gli studi si è trasferita a Milano, dove si è laureata in economia, ma proprio lì si sono aperte le porte dello spettacolo.