Finisce male la storia di mamma Teresa e dei figli Vincenzo e Veronica che provano a chiedere scusa a Chiara, l’altra figlia di Teresa che non vedono da nove anni. Chiara chiude la busta: “La famiglia è quella che mi sono costruita da sola. Per me loro sono indefinibili, non c’è vocabolo che possa definirli. La mia scelta è già fatta”.