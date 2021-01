Giorgio Chiellini è stato il migliore in campo in Sampdoria-Juventus, partita vinta per 0-2 dai bianconeri. Sempre puntuale in chiusura e in marcatura, è stato decisivo con lo spettacolare salvataggio sul tiro a botta sicura di Quagliarella. Dopo la partita le solite parole da leader: “Una partita tosta, da Juve”.