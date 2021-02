Il Napoli vince 1-0 contro la Juventus grazie al rigore trasformato nel primo da Lorenzo Insigne, al 100° gol in azzurro. La Juve fa la partita ma non sfrutta le occasioni create (Meret super in almeno tre occasioni) e paga gli errori di Chiellini nel primo tempo: rischia prima il rigore per fallo di mano, poi manda Insigne dal dischetto con la manata su Rrahmani.