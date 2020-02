Chloë Sevigny: 10 cose che non sai sull’attrice

Apprezzata attrice cinematografica, Chloë Sevigny si è negli anni distinta per la partecipazione ad importanti film d’autore, che le hanno permesso di raggiungere grande notorietà e ottenere importanti riconoscimenti da parte della critica.

Collaborando con celebri attori, la Sevigny ha negli anni maturato il suo talento, arrivando a reinventarsi attraverso ruoli sempre diversi, che ne hanno provato la versatilità. Si è inoltre affermata come icona di stile, diventando un influencer ben prima che questa categoria esistesse.

Ecco 10 cose che non sai di Chloë Sevigny.

Chloë Sevigny: i suoi film

1. Ha recitato in celebri lungometraggi. L’attrice debutta al cinema recitando nel film Kids (1995), per poi prendere parte a Mosche da bar (1996), Gummo (1997) e Boys Don’t Cry (1999), con cui ottiene grande popolarità. In seguito recita in celebri film come American Psycho (2000), Dogville (2003), Melinda e Melinda (2004), Broken Flowers (2005), Zodiac (2007), My Son, My Son What Have You Done (2009), Lovelace (2013), Amore e inganni (2016), L’uomo di neve (2017), I morti non muoiono (2019) e Queen & Slim (2019).

2. Ha preso parte a produzioni televisive. Nel corso della sua carriera l’attrice ha preso parte a diverse serie TV, accrescendo così la propria popolarità. In particolare diventa famosa per il ruolo di Nicolette Grant nella serie Big Love (2006-2011). Partecipa poi alla serie Hit & Miss (2012), e ottiene un ruolo di rilievo nella serie antologica American Horror Story (2012-2016). Tra le altre serie da lei interpretate si annoverano Portlandia (2013), The Mindy Project (2013), Those Who Kill (2014), Bloodline (2015-2017), The Act (2019) e We Are Who We Are (2020).

Chloë Sevigny è su Instagram

3. Ha un account personale. L’attrice è presente sul social network Instagram, dove ha un profilo seguito da 806 mila persone. All’interno di questo la Sevigny è solita condividere fotografie scattate in momenti di svago, con amici o colleghi, ma non mancano anche immagini promozionali dei suoi progetti da attrice. All’interno del profilo è inoltre possibile ritrovare curiosità quotidiane che l’attrice condivide con i suoi follower, e foto realizzate per servizi di moda.

Chloë Sevigny è incinta

4. Ha tenuto nascosta la gravidanza. La Sevigny, nel gennaio del 2020, decide di farsi paparazzare per le strade di New York, svelando così la propria gravidanza, tenuta nascosta per diversi mesi. L’attrice, che aveva dichiarato di non volere figli, sembra aver cambiato idea ed ora è in dolce attesa insieme al suo nuovo compagno.

Chloë Sevigny e Sinisa Mackovic

5. Ha una relazione sentimentale da circa un anno. L’attrice è nota per tenere la sua vita sentimentale particolarmente segreta, limitando fughe di notizie a riguardo. Tra le poche concessioni fatte a riguardo, vi è la notizia che la vede sentimentalmente legata, da circa un anno, a Sinisa Mackovic, noto gallerie di New York, dalla quale ora aspetta un figlio.

Chloë Sevigny ha un suo profumo

6. Ha ideato una propria fragranza. Nel 2019 l’attrice lancia sul mercato il profumo Little Flower, nato in collaborazione con la società Regime des Fleurs e in vendita a 185 euro. Per dar vita a tale prodotto, la Sevigny ha dichiarato di aver provato oltre 33 iterazioni diverse, arrivando ad un risultato che include ribes nero, peonia, pomelo, assoluto di rosa turca e tè nero.

Chloë Sevigny in Zodiac

7. Ha accettato di partecipare dopo aver letto la sua parte. Nel thriller diretto da David Fincher, l’attrice ricopre il ruolo di Melanie, la moglie di uno dei protagonisti. La Sevigny ha dichiarato di non amare particolarmente il genere crime, ma di aver accettato di partecipare dopo aver potuto leggere del ruolo offertole, considerandolo diverso dal solito stereotipo della moglie nei film.

8. È rimasta particolarmente colpita da Jake Gyllenhaal. In Zodiac l’attrice divide la scena con l’attore Jake Gyllenhaal, e si è detta particolarmente soddisfatta dell’aver potuto lavorare con un interprete così dedito al suo lavoro, apprezzando l’impegno di lui nel dar vita al proprio personaggio. La Sevigny ha per questo affermato di aver trovato in lui il compagno di scena perfetto.

Chloë Sevigny e gli Oscar

9. Ha avuto una nomination all’ambito premio. Per il ruolo di Lana Tisdel nel film Boys Don’t Cry, l’attrice ha ricevuto una nomination ai premi Oscar come miglior attrice non protagonista. Pur non riportando la vittoria, da quel momento la carriera della Sevigny ha conosciuto un incremento di popolarità, che le ha aperto le porte di Hollywood.

Chloë Sevigny: età e altezza

10. Chloë Sevigny è nata a Springfield, nel Massachusetts, Stati Uniti, il 18 novembre 1974. L’attrice è alta complessivamente 173 centimetri.

Fonte: IMDb

