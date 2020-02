Chris Evans mette all’asta lo scudo di Cap per beneficenza

Chris Evans, attore che sullo schermo ha interpretato uno dei più grandi eroi della tradizione americana, Captain America, ha messo all’asta per beneficenza lo scudo che ha usato durante le riprese di Avengers: Endgame, provando ancora una volta che è un vero eroe anche nella vita reale.

L’attore ha utilizzato i suoi canali social (Twitter) per promuovere la messa all’asta di uno degli scudi che ha usato sul set del MCU, specificando che il ricavato andrà in beneficenza. La Executive Producer dei Marvel Studios, Victoria Alonso, ha donato lo scudo alla Girl Powerful, un’associazione che si prefigge di sostenere le giovani donne, offrendo loro gli strumenti per costruire un forse senso di sé e maggiore consapevolezza nei propri mezzi.

Lo scudo verrà consegnato con un certificato di autenticità firmato da Russell Bobbitt, il responsabile senior degli oggetti di scena per i film del MCU (Marvel Senior Prop Master). Di seguito, il tweet di Chris Evans: “Hey ragazzi, avete la possibilità di vincere uno degli scudi di Cap usati per Avengers: Endgame per supportare Girl Powerful, guida leader nella vita reale.”

Hey guys, you have a chance to win a screen-used Captain America shield from Avengers: Endgame to support @GirlPowerful__ who are community leaders in real life. Only 4 days left to enter a piece of Marvel history. Go to https://t.co/EHBJ3hLWRJ — Chris Evans (@ChrisEvans) February 17, 2020

La classica arma in lega di vibranio fa parte del look di Cap da decenni, ed è comparso l’ultima volta in Avengers: Endgame dove ha subito un importante passaggio di consegna, da Steve a Sam Wilson, aka Falcon.

