Chris Evans potrebbe essere di nuovo Capitain America

Chris Evans sarebbe in fase di trattativa con la Marvel per tornare a vestire i panni del fortunato supereroe. Non è ancora chiaro se l’attore tornerà a dar vita al suo personaggio per un secondo film da protagonista, o se avrà invece un ruolo minore. Ma è comunque un bel colpo per la Marvel, che riporta a casa uno dei suoi interpreti più di successo, fino a pochi mesi fa intenzionato a deporre per sempre lo scudo di Steve Rogers.