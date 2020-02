Chris Rock: 10 cose che non sai sull’attore

Chris Rock: 10 cose che non sai sull’attore

Eletto come uno dei comici più bravi di sempre, Chris Rock si è negli anni distinto per la sua poliedricità, avendo ricoperto il ruolo di attore, doppiatore, regista, sceneggiatore e produttore. Celebe anche per i suoi spettacoli da stand up comedian, Rock ha ottenuto sempre più apprezzamenti da critica e pubblico, che ne hanno lodato lo stile e le tematiche.

Chris Rock: i suoi film

1. Ha recitato in noti lungometraggi. Rock esordisce al cinema con il film Beverly Hills Cop II – Un piedipiatti a Beverly Hills II (1987), per poi recitare in celebri pellicole come Il principe delle donne (1992), Arma Letale 4 (1998), Dogma (1999), Jay & Silent Bob… Fermate Hollywood! (2001), L’altra sporca ultima meta (2005), Manuale di infedeltà per uomini sposati (2007), Un weekend da bamboccioni (2010), Il funerale è servito (2010), Cosa aspettarsi quando si aspetta (2012), Un weekend da bamboccioni 2 (2013), Top Five (2014), Inganni Online (2018), Matrimonio a Long Island (2018) e, Dolemite Is My Name (2019), dove recita accanto ad Eddie Murphy, Spiral – L’eredità di Saw (2020).

2. Ha preso parte a produzioni televisive. Dopo aver recitato in alcuni episodi di note serie come Miami Vice (1987), Willy, il principe di Bel-Air (1995), Tutti odiano Chris (2005-2009), Louie (2011-2012) ed Empire (2015), l’attore sarà protagonista dell’attesa quarta stagione di Fargo (2020), dove ricoprirà il ruolo di Loy Cannon.

3. È anche regista, sceneggiatore e produttore. Rock esordisce nel 2003 con regista del film Head of State, per poi ricoprire nuovamente il ruolo per i lungometraggi Manuale d’infedeltà per uomini sposati e Top Five. Ha inoltre scritto e prodotto i suoi film, come anche la serie Tutti odiano Chris. Di recente ha poi realizzato la sceneggiatura del film Spiral – L’eredità di Saw, di cui è anche produttore.

4. Si è distinto come doppiatore. Dopo aver prestato la propria voce al porcellino d’India Rodney, nel film Il dottor Dolittle, l’attore è poi stato il doppiatore del personaggio Marty, la zebra dei film Madagascar (2005), Madagascar 2 (2008) e Madagascar 3 – Ricercati in Europa. È stato inoltre la voce narrante della serie comedy Tutti odiano Chris.

Chris Rock: i suoi stand up

5. Ha ottenuto grande successo con i suoi spettacoli comici. Affermatosi per le sue qualità comiche, l’attore ha negli anni dato vita ad alcuni spettacoli di successo, dove ha potuto sfoggiare un ampio repertorio che ha trovato ottimi riscontri da parte di critica e pubblico. Tra i suoi spettacoli più acclamati si annoverano Chris Rock: Bring the Pain (1996), Chris Rock: Bigger & Blacker (1999), Chris Rock: Never Scared (2004), Chris Rock: Kill the Messenger (2008) e Chris Rock: Tamborine (2018).

Chris Rock su Instagram e Twitter

6. Ha un account su Instagram. L’attore è presente sul social network Instagram, dove possiede un profilo seguito da 3,5 milioni di persone. All’interno di questo l’attore è solito condividere immagini promozionali dei suoi progetti, ma anche numerose curiosità quotidiane e foto scattate in momenti di svago, in compagnia di amici o colleghi.

7. È presente sul celebre social network. Rock è particolarmente attivo su Twitter, dove ha un totale di 5,2 milioni di follower. Qui, oltre a condividere aggiornamenti sui propri progetti, Rock è solito esprimere la sua opinione sui principali fatti di cronaca e di attualità, con una particolare attenzione alle cause legate alle persone di colore.

Chris Rock in Spiral – L’eredità di Saw

8. È una cosa totalmente nuova per l’attore. Tra i motivi che hanno spinto Rock a scrivere e interpretare il film horror Spiral – L’eredità di Saw, nono capitolo della celebre saga cinematografica, vi è quello della novità. Per l’attore si tratta infatti della prima incursione in questo genere, ed egli si è dichiarato entusiasta a riguardo, avendo così modo di sperimentare con qualcosa di mai fatto prima.

Chris Rock: il suo patrimonio

10. È uno dei comici più ricchi di Hollywood. Rock ha alle sue spalle una carriera ricca di successi, dove si è distinto grazie ai molti ruoli ricoperti. Grazie ai numerosi lavori svolti, infatti, ha potuto diventare uno dei comici più pagati dell’industria, arrivando ad ottenere un patrimonio stimato di circa 100 milioni di dollari.

Chris Rock: età e altezza

10. Chris Rock è nato ad Andrews, nel Sud Carolina, Stati Uniti, il 7 febbraio 1965. L’attore è alto complessivamente 178 centimetri.

