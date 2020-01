Christian Bale e David O. Russell di nuovo insieme dopo American Hustle

Dopo aver lavorato insieme per The Fighter e American Hustle, Christian Bale e David O. Russell si ritroveranno sul set per il prossimo progetto cinematografico del regista de Il Lato Positivo e Joy, tra le priorità della New Regency che ne affiderà la distribuzione alla Fox/Disney.

Oltre a Bale (che proprio grazie a The Fighter di O. Russell ha vinto l’Oscar come miglior attore non protagonista), nel film dovrebbero recitare anche Jamie Foxx e Angelina Jolie. Non ci sarà invece Jennifer Lawrence, che con il regista americano ha realizzato ben tre film: inizialmente, l’attrice premio Oscar era stata coinvolta nel progetto in qualità di protagonista femminile, ma a quanto pare ha dovuto rinunciare a causa di altri impegni. Secondo la fonte, al suo posto O. Russell starebbe valutando di coinvolgere Margot Robbie, tra le grandi protagoniste della season award di quest’anno grazie ai suoi ruoli in C’era una volta a Hollywood e Bombshell.

Altre indiscrezioni riportate dalla fonte ci informano che il titolo di lavorazione del film sarà Amsterdam e che la trama, nonostante sia ancora sotto chiave, ruoterà attorno alla storia di un improbabile accordo tra un dottore e un avvocato.

Matthew Budman, produttore di numerosi film per la Annapurna Pictures, si occuperà della produzione del nuovo film di David O. Russell per la New Regency. La produzione del film dovrebbe partire il prossimo aprile, in modo da permettere a Christian Bale di potersi poi dedicare alle riprese di Thor: Love and Thunder, che dovrebbero invece partire a luglio.

Fonte: Collider

