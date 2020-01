Christina Hendricks: 10 cose che non sai sull’attrice

Apprezzata interprete televisiva, divenuta nota per la serie Mad Men, l’attrice Christina Hendricks si è affermata tanto per il suo fascino quanto per il suo carisma, che le ha permesso di assumere con grande naturalezza ruoli per diversi l’uno dall’altro. Presente anche al cinema, dove ha dato ulteriore prova della sua versatilità, la Hendricks ha conquistato in più occasioni gli onori della critica, che l’ha lodata come una tra le più brillanti interpreti della sua generazione.

Ecco 10 cose che non sai di Christina Hendricks.

Christina Hendricks: i suoi film

1. Ha recitato in celebri film per il cinema. L’attrice debutta al cinema nel 2010 con il film Tre all’improvviso, per poi acquisire notorietà recitando in Drive (2011), e prendendo poi parte a film come Ma come fa a far tutto? (2011), Questioni di famiglia (2011), Detachment – Il distacco (2012), Ginger & Rosa (2012), Lost River (2014), Dark Places (2015), Zoolander 2 (2016), di e con Ben Stiller, The Neon Demon (2016), Babbo bastardo 2 (2016), Mistero a Crooked House (2017), The Strangers: Prey at Night (2018), Dolci scelte (2018) e American Woman (2018).

2. È celebre per i ruoli televisivi. La Hendricks acquista una prima notorietà recitando in diversi episodi delle serie Undressed (1999), E.R. – Medici in prima linea (2002), Kevin Hill (2004-2005), e Life (2007-2008). Nel 2007 ottiene il ruolo che la rende famosa, ovvero quello di Joan Harris in Med Men, che ricopre dal 2007 al 2015 recitando accanto all’attore Jon Hamm. Successivamente recita nelle serie Hap and Leonard (2016), Another Period (2015-2016), Tin Star (2017-2019) e Good Girls (2018-2019).

3. Ha ricoperto anche il ruolo di doppiatrice. Tra le altre partecipazioni dell’attrice, si annoverano quelle come doppiatrice. La Hendricks ha infatti prestato la propria voce per alcune puntate delle serie animate Rick and Morty (2015) e Robot Chicken (2018). Ha inoltre doppiato il personaggio di Saori Makimura nel film d’animazione giapponese La collina dei papaveri (2010), e quello di Gabby Gabby in Toy Story 4 (2019).

Christina Hendricks è su Instagram

4. Ha un account personale. L’attrice è presente sul social network Instagram, dove possiede un proprio profilo seguito da 524 mila persone. Qui la Hendricks è solita condividere fotografie scattate in momenti di svago, ma anche numerose immagini promozionali dei suoi progetti da interprete. Non mancano inoltre scatti realizzati per servizi di moda.

Christina Hendricks ha un marito

5. Ha sposato un suo collega. Nell’ottobre del 2009 la Hendricks ha sposato l’attore Geoffrey Arend, con cui si è poi trovata a dividere il set della serie Body of Proof (2011). I due negli anni si sono sempre dimostrati piuttosto restii a condividere dettagli sulla loro vita privata, e tra le poche notizie di coppia rilasciate vi è quella di non volere figli di comune accordo.

Christina Hendricks in Drive

6. Ha avuto un ruolo di rilievo nel film di Nicolas Winding Refn. Nel celebre Drive, film del 2011 con Ryan Gosling rivelatosi un grande successo di pubblico e critica, la Hendricks ricopre un ruolo importante. È infatti Blanche, complice del personaggio interpretato da Oscar Isaac, che si ritrova coinvolta in un crimine più grande di lei.

7. Ha ispirato Ryan Gosling. La violenta morte della Hendricks nel film ha ispirato Gosling per il suo primo film da regista, Lost River, in cui la stessa attrice ha poi recitato. La scena che vede coinvolti i due attori in Drive, è infatti stata definita come la cosa più strana a cui abbiano preso parte, e quell’atmosfera ha poi influenzato Gosling nella realizzazione del suo progetto.

Christina Hendricks in Mad Men

8. La sua agenzia non voleva che si proponesse per la serie. Al momento del casting per la serie Mad Men, l’attrice decise di presentarsi per un ruolo ma la sua agenzia glielo sconsigliò, affermando che essendo ambientata negli anni ’60 la serie non avrebbe riscosso successo. La Hendricks tuttavia decise di presentarsi autonomamente, ottenendo il ruolo di Joan Harris. La serie divenne poi tra le più acclamate e premiate degli ultimi anni.

Christina Hendricks: il suo fisico

9. È stata lodata per la sua immagine pubblica. L’attrice, che ha esordito come modella curvy, è stata molto apprezzata per il suo aver saputo portare con eleganza in televisione e al cinema personaggi che normalmente non si è soliti vedere. La Hendricks ha infatti rivoluzionato la percezione della bellezza in televisione, spingendo molte donne a non vergognarsi delle proprie forme voluminose.

Christina Hendricks età e altezza

10. Christina Hendricks è nata a Knoxville, in Tennessee, Stati Uniti, il 3 marzo 1975. L’attrice è alta complessivamente 173 centimetri.

