Ciccio Ratti alla guida del Dipartimento Ambiente di DemA Calabria

È Ciccio Ratti il responsabile del dipartimento ambiente e territorio di DemA Calabria. La nomina è arrivata da Michele Conia il responsabile per il Mezzogiorno di DemA. Una nomina che riguarda un territorio in cui le vertenze ambientali sono molteplici e mai del tutto affrontate, e che nasce dall’esperienza di militanza ambientalista di lungo corso di Ciccio Ratti nelle fila del WWF e del partito dei Verdi. Un attivismo che ha visto il neo-coordinatore impegnato nella lotta contro la gestione dei rifiuti e come delegato regionale WWF per il referendum sulle trivellazioni del 2016. Un percorso che ha trovato la sua naturale collocazione all’interno di DemA Calabria, movimento che ha fatto dell’ambientalismo una priorità in un contesto di lotta allo squilibrio sociale e all’impoverimento economico e culturale del Paese.

