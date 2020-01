Cinema, i film in uscita giovedì 23 gennaio 2020

Dopo il successo di “Skyfall” (2012) e “Spectre” (2015), Sam Mendes torna nelle sale italiane con “1917”, film bellico favorito agli Oscar.

I protagonisti sono due caporali dell’ottavo Battaglione inglese durante la prima guerra mondiale, Schofield e Blake, che condividono amicizia e un senso di cameratismo. Il loro legame, nell’arco di un breve periodo, verrà messo alla prova in un modo che nessuno dei due avrebbe mai potuto immaginare. Armati di mappe, torce, pistole lanciarazzi, granate e pochi viveri, devono attraversare la Terra di Nessuno e trovare il fratello maggiore di Blake. In pochi sanno che in realtà i tedeschi hanno messo in scena un ritiro strategico e che in realtà sono pronti ad annientare chiunque osi sfidarli. Questa missione spaventosa e inattesa, cambierà il corso della loro vita.

Rebekah Fortune è la regista di “Just Charlie – Diventa chi sei”, straordinario e pluripremiato film assolutamente da non perdere.

Charlie è un ragazzo inglese con un grande talento calcistico che, addirittura, gli prospetterà di giocare nel Manchester City. Il ragazzo però ha un segreto che non riesce a rivelare a nessuno. Infatti, è felice solamente quando, di nascosto, si veste con abiti femminili, riuscendo ad esprimere la sua vera identità.

Giuseppe Bonito ha raccolto il testimone da Mattia Torre, scomparso prematuramente lo scorso 19 luglio, per portare nelle sale il suo “Figli” con Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi.

La pellicola è incentrata sulla storia di Nicola e Sara , una coppia innamorata e felice. Sposati da tempo, hanno una figlia di sei anni e una vita senza intoppi, fino a quando l’arrivo del secondo figlio li farà scontrare con l’imprevedibile.

Sul grande schermo questa settimana arriva anche una graditissima sorpresa per i cinefili più piccoli. Si tratta del film d’animazione “Tappo – Cucciolo in un mare di guai”, diretto da Kevin Johnson.

Il regista racconta, appunto, le strampalate vicende di Tappo, un cagnolino un po’ viziato. Dopo la morte della sua amata e ricca padrona, Tappo, che è abituato a vivere nell’agio e nel lusso, viene inaspettatamente cacciato di casa e per la prima volta dovrà imparare a cavarsela da solo nel mondo reale. Dopo mille avventure nella grande città, riuscirà a trovare un nuovo padrone: Zoe, una ragazza che sogna di diventare una cantante famosa e che vive in un seminterrato. Sarà Zoe che aiuterà Tappo a sfuggire ai perfidi Charles e Victoria, gli avidi e spietati figli della ricca defunta, decisi a mettere le mani sul patrimonio ereditato da Tappo a sua insaputa.

Box office

“Me contro Te Il Film – La vendetta del Signor S”, la pellicola che porta sul grande schermo i giovanissimi YouTuber Sofì e Luì, si aggiudica il weekend in Italia con 5.4 milioni di euro di incasso. Si tratta di uno dei migliori esordi italiani degli ultimi anni!

Secondo posto per “Tolo Tolo”, il film di Checcho Zalone incassa altri 2.1 milioni di euro e sale così a 44.3 milioni complessivi;

Anche la terza posizione è in mano a un film italiano: “Hammamet” tiene benissimo e incassa altri 1.6 milioni di euro, salendo così a 4.4 milioni di euro.