Cinema, i film in uscita l’1 e 2 gennaio 2020

Finalmente sul grande schermo arriva “Tolo Tolo”, il nuovo attesissimo film con protagonista Checco Zalone. A quattro anni di distanza da “Quo Vado?”, il secondo più grande incasso di sempre nella storia del botteghino italiano dopo “Avatar”, il comico pugliese tornerà con il suo nuovo film, che per la prima volta lo vede anche nel ruolo di regista…

Zalone, questa volta, è un comico napoletano “non compreso dalla madre patria” che, minacciato da un boss malavitoso, è costretto a vivere sotto scorta. Anche quando si trasferisce in Kenya, nella città di Malindi, località costiera di Watamu, è accompagnato dal carabiniere, che rimane al suo fianco anche quando la protezione viene revocata, tanto che i due diventano amici e compagni d’avventure in Africa. “Una guerra – recita la sinossi ufficiale – lo costringerà a far ritorno percorrendo la tortuosa rotta dei migranti”.

Nelle sale questa settimana anche “18 regali”, film diretto da Francesco Amato e ispirato alla storia di Elisa Girotto, la madre trevigiana che prima di morire lasciò 18 regali perché venissero consegnati alla figlia Anna nel giorno del suo compleanno e l’accompagnassero fino alla maggiore età. Un gesto semplice ed eroico al tempo stesso, fatto di amore e coraggio, che merita di arrivare ad un pubblico più vasto possibile nell’inno alla vita di cui si fa portavoce. Nel cast Edoardo Leo, Vittoria Puccini e Benedetta Porcaroli.

“Sorry We Missed You” è il nuovo film drammatico del maestro Ken Loach, già presentato al Festival di Cannes 2019.

La pellicola racconta la storia di Ricky (Kris Hitchen) e della sua famiglia che, dopo il tracollo finanziario del 2008, è piena di debiti. L’uomo riesce a lavorare come autotrasportatore autonomo per una ditta in franchise mentre sua moglie fa la badante. L’unità familiare è forte ma quando entrambi prendono strade diverse tutto sembra andare verso un inevitabile punto di rottura.

Box office

È “Pinocchio” a vincere il weekend post-natalizio al botteghino italiano: il film di Matteo Garrone incassa 5.3 milioni in quattro giorni, salendo così a 9.9 milioni di euro;

Seconda posizione per “Jumanji: The Next Level”, con 4.9 milioni di euro e 6 milioni complessivi. Il primo film chiuse la sua corsa con poco più di 10 milioni di euro;

Al terzo posto “Il Primo Natale” consolida il suo primato di migliore incasso italiano degli ultimi due anni, con 4.5 milioni di euro e un totale di 12.5 milioni di euro.