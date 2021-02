Ciro Migliore, il giovane trans di Caivano (Napoli) arrestato nel blitz da 55 misure cautelari eseguito oggi dai carabinieri, era già finito in manette per droga: i carabinieri lo avevano bloccato al termine di un inseguimento. Il 23enne era fidanzato con Maria Paola Gaglione, la ragazza morta per un incidente stradale causato dal fratello che stava inseguendo la coppia.