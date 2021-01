Ciro Immobile sentenza d’Europa: nessuno in gol come il bomber della Lazio negli ultimi tre mesi

Ciro Immobile contro il Sassuolo ha segnato per l’11° match dei 13 di Serie A disputati dal 1° Novembre ad oggi confermandosi il bomber più regolare d’Europa. In questo arco temporale nessuno nei top-5 campionati europei è andato a segno in più gare dell’attaccante della Lazio. Robert Lewandowski del Bayern Monaco ha scritto il proprio nome sul tabellino dei marcatori in 10 gare di Bundesliga, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi solo in 7 di Serie A e Liga.