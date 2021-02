Cirò Marina: ritrovata persona scomparsa

Nel pomeriggio di ieri 20 febbraio 2021 si è allontanato volontariamente il sig. D.F.F. residente a Cirò Marina, la cui scomparsa è stata denunciata in serata, da parte dei familiari, alla locale Stazione dei Carabinieri. E’ stato subito attivato il piano di ricerca delle persone scomparse da parte di questa Prefettura, con il coordinamento operativo della Compagnia Carabinieri di Cirò Marina, con il coinvolgimento delle Forze dell’ordine, della Capitaneria di Porto di Crotone, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, del Comune di Cirò Marina, della Protezione Civile Regionale, del SUEm 118 e della Associazioni di volontariato. Alle suddette operazioni ha partecipato, altresì, il Nucleo elicotteri dei Carabinieri di Vibo Valentia che ha sorvolato la zona in cui era stata segnalata, da ultimo, la presenza del suddetto D.F.F.

Grazie alle incessanti attività dei Comandi e delle Associazioni coinvolti nelle ricerche, la persona scomparsa è stata rintracciata nel primo pomeriggio di oggi 21 febbraio 2021 in località Piciara nel territorio del comune di Cirò Marina da componenti dell’associazione di volontariato “OFFROAD” di quel Comune. Il predetto è stato portato in caserma presso gli uffici della Stazione Carabinieri di Cirò Marina e visitato dai sanitari del SUEm 118 che ne hanno constatato le buone condizioni complessive di salute. Il predetto è stato comunque accompagnato presso l’ospedale civile “San Giovanni di Dio” di Crotone per ulteriori accertamenti.