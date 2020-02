Città Metropolitana,convocato tavolo tecnico per emergenza coronavirus

REGGIO CALABRIA- S’è svolta martedì 25 febbraio a Palazzo Alvaro, su impulso del sindaco metropolitano, una riunione sull’emergenza coronavirus coordinata dallo stesso Giuseppe Falcomatà. Vi hanno preso parte il consigliere comunale e metropolitano Antonino Nocera, il consigliere comunale delegato alla Protezione civile Antonio Ruvolo, il consigliere comunale delegato alla Sanità Valerio Misefari, Antonio Morabito per la Protezione civile regionale, i medici del Gom (Grande ospedale metropolitano) Matteo Galletta ed Elena Nasso, i dirigenti dell’Ordine dei Medici Raffaele Veneziano, Filippo Frattima e Marco Tescione.

Quattro le priorità fondamentali tracciate coralmente: “fare rete”

per farsi trovare pronti in maniera sinergica – dal punto di vista logistico,

oltre che sanitario – all’appuntamento con la possibile individuazione di

cluster di quest’insidiosa forma influenzale anche sul territorio metropolitano

reggino; dare inizio a un’ampia ricognizione delle strutture compatibili con

funzionalizzazioni anche nuove, e in ogni caso strettamente correlate alle

esigenze sanitarie e logistiche che dovessero presentarsi; non alimentare con

scollamenti e “fughe in avanti” ogni dannoso, immotivato allarme sociale, mettendo

in campo piuttosto ogni strumento utile a blindare la salute dei cittadini e

potenziarne la percezione di sicurezza in materia; contribuire a una capillare

corretta comunicazione sulle più idonee norme comportamentali, da parte dei

media e dei medici di base, prezioso primo presidio sanitario per ogni

cittadino-utente.

Va in questa direzione la scelta, auspicata dall’Ente

metropolitano e largamente condivisa, d’aggiornare il

“tavolo” già nelle prossime ore, d’implementarlo con altre componenti

istituzionali e del mondo sanitario e, soprattutto, di raccordare il percorso

appena avviato con gli esiti delle indicazioni ministeriali e degli altri

confronti multilaterali già espletati o in itinere, in chiave territoriale così

come su scala regionale.

