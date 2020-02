City, ricorso Champions: con un avvocato così, impossibile perdere

City escluso dalle coppe per i prossimi due anni, presentato un ricorso ufficiale al TAS di Losanna per la sentenza Uefa che prevede l’esclusione dalle coppe europee City escluso dalle coppe per i prossimi due anni, presentato un ricorso ufficiale al TAS di Losanna per la sentenza Uefa che prevede l’estromissione dalle competizioni extra Inghilterra, a causa della violazione del regolamento sul Fair Play Finanziario. MULTA DA 35 MILIONI DI EURO- Una stangata di quelle pesanti, memorabili in termini economici, la sanzione prevede anche una multa da 35 milioni di euro. Ovviamente il club inglese si dichiara completamente innocente, chiedendo a proprio modo la revoca della sentenza, come ora lecito aspettarsi. ATTENZIONE ALL’AVVOCATO- Una situazione che certamente non spaventa la dirigenza in termini finanziari e, quando banalmente parlando si hanno i soldi, ci si può permettere di tutto, anche un avvocato tra i più cari al mondo. Secondo quanto riportato dal Sun,per sostenere tale causa sarebbe stato assunto David Pannick, uno dei migliori avvocati del Regno Unito, attenzione alla parcella: 24.000 euro al giorno. MOTIVAZIONE DELLA CONTESTAZIONE- Secondo la Uefa, il Manchester City avrebbe infranto le regole “modificando” le cifre degli accordi di sponsorizzazione al fine di rientrare nei parametri consentiti dai regolamenti. JUVE ATTENTA- Una situazione che non lascia indifferente la Juventus, intenta a tener d’occhio i movimenti di Guardiola, soprattutto in relazione al destino della squadra. Con un avvocato così è facile che il club venga assolto ma attenzione perchè come detto da Agnelli, pensare a Guardiola alla Juve non è un’eresia.

Alessandro Sgamma