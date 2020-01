Claes Bang: 10 cose che non sai sull’attore

Claes Bang: 10 cose che non sai sull’attore

L’attore danese Claes Bang è attualmente sulla cresta dell’onda per la sua magistrale interpretazione del vampiro Dracula nell’omonima mini serie targata Netflix. Bang, tuttavia, vanta una carriera che spazia dal cinema alla televisione, con ruoli che lo rendono un attore tutto da scoprire. Versatile e dal gran carisma, l’attore ha infatti in più occasioni rubato l’attenzione di pubblico e critica, ottenendone importanti riconoscimenti.

Ecco 10 cose che non sai di Claes Bang.

Claes Bang: i suoi film

1. Ha recitato in un film premiato a Cannes. Dopo aver recitato in numerosi film danesi, l’attore diventa celebre nel 2017 per aver interpretato Christian, curatore di un museo di arte moderna, nel film The Square. Questo è stato presentato in concorso al Festival di Cannes, vincendo infine la Palma d’Oro, cosa che ha contribuito all’accrescere della notorietà di Bang. Nel 2018 recita invece nel film Millennium – Quello che non uccide, mentre nel 2019 prende parte ai film The Glass Room, Lyrebird e The Burnt Orange Heresy.

2. È noto per i ruoli televisivi. L’attore si è reso particolarmente celebre grazie alla sua partecipazione in serie TV di rilievo. Tra queste si annoverano Il medico di campagna (2003), Borgen – Il potere (2010), Guardia costiera (2010), SOKO Wismar (2012), Dicte (2013), The Bridge – La serie originale (2013), Sibel & Max (2015-2016), e The Affair – Una relazione pericolosa (2019), dove interpreta il ruolo di Sasha Mann. Nel 2020 raggiunge ulteriore popolarità recitando nella miniserie, Dracula, dove ricopre proprio il ruolo del vampiro protagonista.

Claes Bang è su Instagram

3. Ha un account personale. L’attore è presente sul social network Instagram, con un profilo seguito da 38,2 mila persone. All’interno di questo l’attore è solito condividere fotografie scattate in momenti di svago, ma particolarmente presenti sono anche immagini o video promozionali dei suoi progetti da interprete.

Claes Bang è This Is Not America

4. È il suo pseudonimo da musicista. Bang è anche un grande appassionato di musica, e negli anni si è distinto realizzando brani sotto lo pseudonimo di This Is Not America. L’attore possiede infatti un proprio canale YouTube dove è solito caricare le proprie canzoni, portando così avanti parallelamente la carriera da interprete e quella da musicista.

Claes Bang in The Square

5. Stava per ritirarsi dalla recitazione. In un’intervista Bang ha ammesso di aver considerato di ritirarsi dalla recitazione, stanco dei progetti poco entusiasmanti che gli venivano proposti. A fargli cambiare idea è arrivato il ruolo da protagonista in The Square, commedia dark che ne ha rilanciato la carriera.

6. Ha vinto un importante premio. Per il ruolo di Christian, curatore di un museo di arte moderna, l’attore ha vinto il premio come miglior attore agli European Film Awards del 2017. La vittoria dell’ambito premio ha contribuito ulteriormente a rendere popolare l’attore anche al di fuori del suo paese d’origine.

Claes Bang è Dracula

7. Si è preparato al ruolo guardando precedenti opere sul personaggio. Per acquisire quante più sfumature e conoscenze possibili sul personaggio di Dracula, l’attore ha guardato quante più interpretazioni possibili del celebre vampiro, realizzate sia per il cinema che per la TV. Ad averlo impressionato in modo particolare è stata quella dell’attore Klaus Kinski per il film Nosferatu – Il principe della notte, di Werner Herzog.

8. Ha avuto problemi con il trucco e con il sangue. L’attore ha affermato di aver inizialmente fatto fatica a gestire il personaggio, specialmente per via della particolare dentiera richiesta, che gli impediva di articolare a dovere le parole, e delle affilate unghie che tendevano a staccarsi facilmente. Bang ha inoltre dichiarato di aver dovuto sperimentare diverse combinazioni di sangue finto prima di trovare quella più gradevole.

9. Ha adorato il complesso interiore del personaggio. L’attore ha affermato che misurarsi con Dracula è stata la sfida più grande della sua carriera, che gli ha permesso tanto di sperimentare nuove sfumature del personaggio quanto di entrare nel vivo dei suoi tormenti. Per Bang, l’importante era trasmettere il senso di solitudine che Dracula prova, e che lo guida nel compiere le sue azioni.

Claes Bang: età e altezza

10. Claes Bang è nato a Odese, in Danimarca, il 28 aprile 1967. L’attore è alto complessivamente 194 centimetri.

Fonte: IMDb

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.