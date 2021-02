Claudio Amendola a C’è posta per te per Giuseppe: “Combatti come un leone”

Giuseppe sogna un futuro e una famiglia con Sara, ma ha paura di poter pesare su di lei e di non essere un buon padre per i suoi figli perché soffre di sclerosi multipla. Sara è sempre stata al suo fianco e oggi vuole prometterle di avere coraggio e di viversi a pieno ogni momento della loro vita. Per lui c’è un ambasciatore speciale, Claudio Amendola: “Combatti come un leone fino a quando la medicina potrà aiutarti”.