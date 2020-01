Pin it

Clementine sostenibili sulle tavole italiane. Al via campagna

Federdistrbuzione, Coldiretti e Fai (Filiera agricola italiana) hanno siglato un protocollo di intesa grazie al quale sugli scaffali dei supermercati e ipermercati nazionali si troverà una selezione di prodotto di alta qualità proveniente soprattutto dalla Calabria e dalla Basilicata, sostenuto da una campagna di informazione sulle proprietà e le caratteristiche degli agrumi Made in Italy. Sulle tavole degli italiani arriveranno quindi le prime clementine sostenibili, che rispettano l’ambiente e la biodiversità, combattono lo sfruttamento e garantiscono un equo compenso agli agricoltori. Alla base del protocollo si trova il tentativo di valorizzazione delle clementine tricolori per l’intero periodo di raccolta, che va da dicembre a fine marzo, per dare la possibilità al consumatore di trovare nella proposta dei punti vendita dalla gdo un prodotto nazionale con determinate caratteristiche e potere quindi meglio scegliere.

Federdistrbuzione, Coldiretti e Fai (Filiera agricola italiana) hanno siglato un protocollo di intesa grazie al quale sugli scaffali dei supermercati e ipermercati nazionali si troverà una selezione di prodotto di alta qualità proveniente soprattutto dalla Calabria e dalla Basilicata, sostenuto da una campagna di informazione sulle proprietà e le caratteristiche degli agrumi Made in Italy. Sulle tavole degli italiani arriveranno quindi le prime clementine sostenibili, che rispettano l’ambiente e la biodiversità, combattono lo sfruttamento e garantiscono un equo compenso agli agricoltori. Alla base del protocollo si trova il tentativo di valorizzazione delle clementine tricolori per l’intero periodo di raccolta, che va da dicembre a fine marzo, per dare la possibilità al consumatore di trovare nella proposta dei punti vendita dalla gdo un prodotto nazionale con determinate caratteristiche e potere quindi meglio scegliere.