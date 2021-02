Clizia Incorvaia risponde alle accuse lanciate dall’ex marito Francesco Sarcina nel libro recentemente pubblicato. In diretta a Live – Non è la D’Urso, la compagna di Paolo Ciavarro replica all’ex marito: “Non lo tradii con Riccardo Scamarcio, ci eravamo già lasciati. Per quel bacio venivo insultata per strada”.