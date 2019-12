Colin Firth: 10 cose che non sai sull’attore

Colin Firth: 10 cose che non sai sull’attore

Colin Firth è tra i più apprezzati interpreti attualmente in attività, dotato di un fascino unico che gli ha permesso di vedersi spianata la strada verso il successo. Negli anni si è dimostrato valido interprete tanto di commedie quanto di film più drammatici, senza disdegnare ruoli in celebri film action. Premiato con l’Oscar, Firth continua ancora oggi a regalare grandi soddisfazioni ai suoi fan, con la critica ne ha in più occasioni apprezzato la versatilità.

Ecco 10 cose che non sai di Colin Firth.

Colin Firth: i suoi film

1. Ha recitato in celebri lungometraggi. L’attore ha debuttato al cinema nel 1984 con il film Another Country, per poi recitare in Valmont (1989) Il paziente inglese (1996), con cui ottiene una prima notorietà. Nel 1998 recita in Shakespeare in Love, che gli permette di ottenere una più ampia fama, per poi consacrarsi con il film Il diario di Bridget Jones (2001). Da quel momento recita in film come La ragazza con l’orecchino di perla (2003), Love Actually – L’amore davvero (2003), Che pasticcio, Bridget Jones! (2004), Nanny McPhee – Tata Matilda (2005), Un marito di troppo (2008), Mamma Mia! (2008), Dorian Gray (2009) e A Single Man (2009), con cui ottiene la sua prima nomination agli Oscar. Nell’ultimo decennio l’attore ha poi recitato in celebri film come A Christmas Carol (2009), Il discorso del re (2010), La talpa (2011), Gambit – Una truffa a regola d’arte (2012), Magic in the Moonlight (2014), Kingsman – Secret Service (2014), Genius (2016), Bridget Jones’s Baby (2016), Kingsman – Il cerchio d’oro (2017), Il ritorno di Mary Poppins (2018), Kursk (2018) e 1917 (2019).

2. Ha recitato anche in televisione. Nel corso della sua carriera l’attore ha partecipato da interprete a diversi film per la televisione, tra cui Tumbledown (1988), Conspiracy – Soluzione finale (2001), Born Equal (2006) e Celebration (2007). Ha inoltre partecipato anche alla miniserie Orgoglio e pregiudizio (1995).

3. Si è distinto come produttore. Nel corso della sua carriera l’attore ha inoltre prodotto diversi documentari come In Prison My Whole Life (2007) e The People Speak Up (2010), nonché dei film Il diritto di uccidere (2015), Loving (2016) e The Happy Prince – L’ultimo ritratto di Oscar Wilde (2018).

Colin Firth: la vita privata dell’attore

4. Ha avuto diverse relazioni. Sul set del film Valmont l’attore conosce l’attrice Meg Tilly, con la quale avrà una relazione dal 1989 al 1994 e un figlio nato nel 1990. Successivamente ha una relazione con l’attrice Jennifer Ehle, conosciuta sul set della serie Orgoglio e pregiudizio.

5. Si è sposato. Nel 1997 l’attore ha sposato la produttrice e regista italiana Livia Giuggioli, con cui ha due figli, nati rispettivamente nel 2001 e nel 2003. I due, tuttavia, annunciano la separazione nel dicembre del 2019.

Colin Firth e i premi Oscar

6. Ha vinto l’ambito premio. L’attore riceve nel 2010 la sua prima nomination come miglior attore protagonista ai premi Oscar per il film A Single Man, senza tuttavia riportare la vittoria. L’anno successivo, tuttavia, l’attore viene nuovamente nominato come miglior attore protagonista, per il film Il discorso del re, vincendo in questo caso il prestigioso premio.

Colin Firth è cittadino italiano

7. Ha ricevuto la cittadinanza. L’attore, sposato per molti anni con una donna italiana, ha da sempre reso noto il suo amore per il Bel Paese. Nel 2017 riceve la cittadinanza italiana, avendola chiesta per i venti anni di matrimonio con la moglie. Inoltre, Firth parla correntemente l’italiano.

Colin Firth in Orgoglio e pregiudizio

8. Ha recitato nella celebre serie televisiva. Nel 1995 l’attore acquista maggior popolarità recitando nel ruolo di Fitzwilliam Darcy, nella serie TV Orgoglio e pregiudizio. La serie fu particolarmente apprezzata per la sua fedeltà al testo della Austen, e mise nuovamente in mostra le doti attoriali di Firth.

Colin Firth: il suo 2019

9. Ha nuovi progetti in programma. Nel 2019 l’attore svolge un ruolo di rilievo nell’apprezzato film di Sam Mendes, 1917. Allo stesso tempo ha preso parte alle riprese dei film Il giardino segreto e Supernova, entrambi previsti per il 2020.

Colin Firth età e altezza

10. Colin Firth è nato a Grayshott, in Inghilterra, il 10 settembre 1960. L’altezza complessiva dell’attore è di 187 centimetri.

Fonte: IMDb

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.