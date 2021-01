Cologno Monzese, beccati grigliare carne in un’area verde: due denunce e sette multe

Nonostante la zona arancione in Lombardia, sette persone sono state sorprese a grigliare carne durante un barbecue organizzato illegalmente in un’area verde a Cologno Monzese, nel Milanese. Il gruppo è stato identificato e multato per aver violato le disposizioni vigenti in materia di Covid-19. Due di loro, inoltre, sono stati denunciati per porto abusivo di “oggetti atti a offendere” perché in possesso di una mazza da baseball e due tirapugni.