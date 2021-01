La vittoria dell’Inter in Coppa Italia contro la Fiorentina non è passata di certo dai piedi di Christian Eriksen rimasto in campo per tutti i 120 minuti giocati. Prima come play basso davanti alla difesa, poi – con l’inserimento di Brozovic – più avanzato. Ma è pian piano scomparso dal campo, dimostrando difficoltà enormi a seguire le indicazioni di Conte.