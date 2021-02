Analizzando la vestibilità di diversi modelli di mascherine, un team di ricerca guidato da scienziati dell’Università di Cambridge ha dimostrato che in molti casi i dispositivi non si adattano bene al viso, facendone crollare l’efficacia protettiva. Una N95 che non aderisce bene al viso filtra le stesse particelle respiratorie di una mascherina di comunità e chirurgica.