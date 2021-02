Il governo inglese sta pensando di introdurre una sorta di passaporto sanitario che confermi l’avvenuta vaccinazione contro il Coronavirus. Il certificato, tuttavia, non sarebbe valido a livello nazionale, per andare al pub o al supermercato, quanto per viaggiare all’estero nei Paesi che pure potrebbero richiederlo. Il ministro Hancock: “Potrebbe funzionare come per la febbre gialla”.