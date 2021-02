Una commessa di 29 anni è stata accoltellata all’interno del negozio della Yamamay in piazza Cordusio a Milano da un uomo che aveva tentato di avvicinarsi alla cassa. La dipendente è intervenuta per bloccarlo, ma è stata raggiunta da un fendente. Trasportata all’ospedale Niguarda, le sue condizioni non sono gravi.