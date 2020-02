COMMISSIONE GIUSTIZIA Approvate alcune proposte formulate da AIGA sezione di Locri

R. & P.

Recepite in Commissione Giustizia alla Camera le proposte formulate da

AIGA LOCRI al Congresso Ordinario AIGA di Messina dello scorso ottobre

Durante l’esame in Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati del

c.d. Decreto Milleproroghe, nella seduta dello scorso 13 febbraio, è stato

approvato l’emendamento avente ad oggetto la proroga di un ulteriore anno della

disciplina transitoria relativa all’iscrizione degli Avvocati all’Albo per il

patrocinio innanzi alle magistrature superiori per coloro i quali si siano

iscritti all’Albo prima dell’avvento della Legge Professionale.

La Commissione ha inoltre approvato l’emendamento che proroga di

ulteriori due anni il termine per l’avvento del nuovo esame di abilitazione

alla professione di avvocato, che si svolgerà, per le sessioni 2020 e 2021, con

le vecchie regole e l’ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza.

Entrambe le proroghe nascono dalle mozioni congressuali presentate dall’Avv.

Manuela Calautti, Vice Presidente AIGA Locri e membro di Giunta Nazionale,

durante il Congresso Ordinario AIGA di Messina dello scorso ottobre.

Il Presidente e il Direttivo della Sezione AIGA di Locri esprimono

soddisfazione per il nuovo traguardo conseguito a tutela dei giovani avvocati e

ringraziano il Presidente nazionale AIGA Antonio De Angelis e la Giunta per il

lavoro svolto, nonché l’On. Carmelo Miceli, l’On. Carolina Varchi, l’On. Devis

Dori e l’On. Jacopo Morrone per essersi fatti portavoce delle istanze della

giovane avvocatura, consentendo il raggiungimento di questo importante

risultato.

Ufficio Stampa AIGA – Sez. Locri

Avv. Manuela Calautti – Avv. Saverio

Triunveri

