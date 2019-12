COMUNE DI LOCRI VS. ARCOBALENO MULTISERVICE L’amaro sfogo di mamma Liliana: “Dopo la morte fisica, la morte del progetto di Massimiliano”

Lente Locale

di Gianluca Albanese

LOCRI – “Dopo

la morte fisica la morte del progetto. La gioia della condivisione della

Memoria di Massimiliano, tra i tanti ragazzi degli Interclub che ci hanno dato

affetto e solidarietà, si è andata spegnendo all’ulteriore comunicazione

pervenuta dall’Amministrazione di Locri, immemore di quanto precedentemente

concordato. Con questa “mandata a dire” si ordina a Davide, fratello di

Massimiliano, di smantellare il progetto del fratello ucciso. Non c’è posto per

loro, in questa cittadina, che contiene ben altri siti forieri di opportunità

di lavoro per altri. Dopo la morte fisica la morte del progetto, con un atto

d’imperio degno di migliori dittature”. Sono le parole di Liliana Esposito

Carbone, madre di Massimiliano (nella foto), che commenta con grande amarezza

quanto accaduto alla cooperativa “Arcobaleno Multiservice”, fondata proprio dal

figlio ucciso per mano criminale quindici lunghi anni fa e successivamente

gestita dal fratello Davide.

“E allora, oggi più che mai, mi offende l’ipocrisia,

perciò – spiega mamma Liliana – invito e

diffido dal fare ormai strumentalmente

il nome di Massimiliano, a nessuno lo consento perché a nessuno ho chiesto il

pannicello caldo per il mio lutto, che non sarebbe certo lenito da una

targhetta in una qualunque “vinella” locrese. Ai tanti giovani ai quali ho

parlato di speranza oggi chiedo perdono; l’ho fatto perché ci credevo. Non mi

resta molto altro per formulare loro i miei Auguri per un anno nuovo e per un

futuro bello: siate capaci di giudizio critico limpido sui manager ondivaghi di

una certa politica che, sinceramente e ingenuamente, io avevo immaginato già

satolli, ma in Calabria imperverseranno ancora per loro complessione e per loro

utilitaristico stile. Auguri sinceri di vita felice e di lavoro gratificante in

una realtà dove vige la cultura del favore e del voto, strumento sacro di

espressione di libertà, come corrispettivo alla soluzione dei problemi

quotidiani. Auguri di sopravvivenza in un paese della legalità e della Memoria,

molto lontano dall’essere finalmente libero”.

Fin qui l’amaro sfogo di Liliana Esposito Carbone.

Intanto prosegue fino all’ultimo il braccio di ferro tra il Comune di Locri e

la cooperativa Arcobaleno Multiservice Scarl (presieduta da Davide Carbone,

fratello di Massimiliano, vittima di ‘ndrangheta barbaramente ferito a morte il

19 settembre 2004) aggiudicataria del servizio di affissioni per conto

dell’Ente.

I FATTI

Lo scorso 13 giugno, il responsabile del Settore 1 del

Comune di Locri (Area Contenzioso, Polizia Locale, Servizi alla persona) Sergio

Marasco inviava alla coop una lettera con la quale dava seguito alla delibera

di giunta comunale n. 27 del 09/04/2019 che impartiva al servizio da lui

rappresentato di acquisire al patrimonio comunale tutti gli impianti pubblicitari installati dalla

Arcobaleno Multiservice Scarl di Locri, rimarcando come la gara aggiudicata a

suo tempo da quest’ultima fosse venuta a scadere in data 02/10/2018, con

contestuale comunicazione della decadenza della concessione e invito a

rimuovere gli impianti pubblicitari collocati nell’area di risulta del

territorio comunale. Ne seguì la constatazione, da parte della Polizia

Municipale, del mancato ritiro dei pannelli che, secondo Marasco, ove non

rimossi costituiscono occupazione abusiva di suolo pubblico a norma del

regolamento comunale Cosap “Anche in considerazione – si legge nella lettera –

della morosità per canoni dovuti dalla ditta ex concessionaria del servizio nei

confronti dell’ente concedente”.

Undici giorni dopo, ovvero il 24 giugno, l’avvocato

Adriana Bartolo, per conto del proprio assistito Davide Carbone, presidente di

Arcobaleno Multiservice, presenta istanza

per l’annullamento in autotutela del provvedimento prot. n. 14921 del

13.06.2019 avente ad oggetto: “Comunicazione di acquisizione al patrimonio

comunale degli impianti pubblicitari”, ritenendo illegittimo il provvedimento

“In quanto – si legge nell’istanza – dispositivo di un’acquisizione al

patrimonio comunale in assenza di normativa regolamentare disciplinante e

legittimante le fattispecie ablatorie in materia di pubblicità e pubbliche

affissioni; ancora di più l’illegittimità è stata perpetrata in quanto il

Responsabile del Settore 1 ha adottato i conseguenti atti in esecuzione della

predetta delibera, senza verifica alcuna circa la sussistenza dei presupposti

legittimanti di cui sopra e senza che il provvedimento finale sia stato

adottato in definizione di un iter procedimentale correttamente avviato”.

L’avvocato Bartolo aggiunge che “Nessun provvedimento formale di avvio di

procedimento” è “stato adottato nella forma doverosa della comunicazione di

avvio di provvedimento, in evidente violazione spregio e pregiudizio del

diritto alla difesa del controinteressato e del buon andamento e imparzialità della

pubblica amministrazione” configurando “L’eccesso di potere posto in essere

dall’Amministrazione per aver adottato un provvedimento in assenza di

disposizione regolamentare sulle fattispecie ablatorie in materia di pubblicità

e pubbliche affissioni”.

L’11 luglio, quindi, il Responsabile del settore 1 del Comune di Locri

Sergio Marasco comunica all’avvocato Bartolo l’avvenuta pubblicazione del

Regolamento Comunale COSAP sull’albo della trasparenza e il 17 luglio, per

conto del suo assistito Davide Carbone, l’avvocato Bartolo rileva, con una

lettera indirizzata al dottore Marasco e al Segretario Generale del Comune di

Locri che tale adempimento dell’Ente “Non può dirsi completamente assolto in

quanto nessuna menzione è stata fatta al Regolamento disciplinante l’imposta

sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni. Pertanto – scrive la Bartolo –

se ne deduce che non sia mai stato approvato dall’Ente”. Contestualmente, invia

al sindaco di Locri e allo stesso Marasco un atto di diffida e messa in mora,

finalizzato al ritiro immediato del provvedimento del 13/06/19 col quale si

intimava di acquisire al patrimonio comunale gli impianti pubblicitari, e della

delibera di giunta del 9 aprile che esprime l’indirizzo politico dal quale

promana il provvedimento, aggiungendo che “La Giunta Comunale, prima, e il

Responsabile di Settore n.1 poi, hanno agito in palese eccesso di potere e

violazione di legge stante il fatto che solo la legge può tipizzare una

sanzione, sia essa di natura penale o amministrativa e che, in ogni caso, il

regolamento Cosap in materia amministrativa non prevede in alcun punto

l’acquisizione al patrimonio comunale delle plance. Rilevo, pertanto, – conclude l’avvocato Bartolo – che è

doveroso rimuovere gli atti illegittimi che ad oggi configurano, in capo alla

Giunta Municipale e al Responsabile del Settore n. 1, gli estremi tipici del reato di abuso di

ufficio, sotto il profilo penale, oltre che illecito amministrativo”.

La situazione si sblocca lo scorso 9

settembre, quando le parti s’incontrano nel palazzo municipale col presidente

di Arcobaleno Multiservice Davide Carbone che presenta una proposta di

transazione. Le parti concordano il prosieguo dell’attività di Arcobaleno

Multiservice fino al 31 dicembre 2019 o, in alternativa e previo accordo, fino

a nuova eventuale convenzione, o ancora fino all’espletamento di eventuale bando di gara, al fine di onorare i

contratti già sottoscritti. Carbone, dal canto suo, s’impegna a corrispondere

quanto dovuto all’Ente con pagamento dilazionato in 48 mensilità.

Tutto ciò è contenuto in una lettera del

20 settembre 2019, scritta dall’avvocato Bartolo in nome e per conto del

proprio assistito che verrà riscontrata dall’avvocato Giuseppe Mollica, nella

sua qualità di legale del Comune di Locri, lo scorso 10 dicembre, nella quale si

conferma l’accordo per fare continuare l’attività di Arcobaleno Multiservice

fino al 31/12/2019 e si quantificano esattamente le somme dovute dalla coop al

Comune di Locri, specificando però che l’intera somma dovrà essere versata in

un’unica soluzione ed entro l’anno 2019.

La risposta dell’avvocato Bartolo, per

conto di Davide Carbone, arriva il 17 dicembre, ed è indirizzata all’ufficio

legale del Comune di Locri, al Responsabile del settore I e, per conoscenza, al

segretario generale e al sindaco. Nella stessa, si contesta un’erronea

comprensione di quanto stabilito nel corso dell’incontro svoltosi in municipio

il 9 settembre, e il tardivo riscontro (dopo oltre 90 giorni e a ridosso della

scadenza prevista), senza che venisse formalizzata proposta alternativa, ovvero

la prosecuzione dell’attività di Arcobaleno Multiservice fino a nuova eventuale

convenzione o, ancora, fino all’espletamento di eventuale bando di gara, al

fine di onorare i contratti già sottoscritti”.

“Il prosieguo di cui sopra, ovviamente,

implicava – scrive l’avvocato Bartolo –

l’emanazione di un atto – o altra tempestiva comunicazione – da parte

dell’Ente in forza dei quali le attrezzature risultassero non acquisite al

patrimonio del Comune e, quindi, nella piena disponibilità della società che,

in tal modo, per come concordato nel corso dell’incontro, avrebbe potuto

onorare i contratti già sottoscritti, evitando conseguenze pregiudizievoli

sotto il profilo economico.

La comunicazione dell’Ufficio Legale, a

firma Avv. Giuseppe Mollica, non tiene conto della necessità, evidenziata dal

sig. Carbone e accolta dalla P.A., di potere proseguire nell’attività, tanto

più che detta comunicazione sopraggiunge a soli 20 giorni dalla indicata

scadenza, con conseguente, oggettiva, impossibilità per la società Arcobaleno

Multiservice di dare seguito alle commesse affidatele.

Alquanto incongruente ed illogico, poi,

dal punto di vista quanto meno temporale, risulta essere l’intimazione con la

quale si ordina la rimozione dei pannelli ricadenti su suolo pubblico. E’ un

controsenso, infatti, stabilire la stessa data, tra l’altro in periodo festivo,

quale termine ultimo “per proseguire l’attività” e, al contempo, per rimuovere

le attrezzature; non considerando, poi, il dispendio in termini di tempo, di

organizzazione e di costo – (circa 15/20 mila euro!) –

connesso alle operazioni di rimozione.

Si rinnova, pertanto, la richiesta di

prosieguo dell’attività, quanto meno fino all’espletamento di nuovo bando di

gara, con possibilità – conclude la lettera – di utilizzare le attrezzature

insistenti su suolo comunale”.

Il riscontro dell’avvocato Mollica, nella

qualità di legale del Comune di Locri, arriva l’antivigilia di Natale, e

ribadisce quanto già esplicitato nella sua precedente missiva, ovvero che

“L’Ente conferma la volontà, già manifestata, affinché venga svolta l’attività

sino e non oltre il 31/12/19” e il pagamento di quanto dovuto al Comune di

Locri in un’unica soluzione.

Ieri mattina, l’avvocato Bartolo ha

protocollato in Comune una nuova lettera in cui scrive che “non è esigibile in

capo al Sig. Carbone l’obbligo di rimozione al 31.12.2019 dei pannelli

pubblicitari, in assenza di alcun procedimento avviato e preceduto da formale

comunicazione di avvio di procedimento, per due precisi motivi.

Primo, detto “ordine”

promana dalla nota di un legale che non è un organo dell’Ente bensì un

professionista all’Ente legato da una prestazione di servizio;

secondo, non esiste alcun

provvedimento formale avente natura di ordinanza o determinazione conclusiva di

un iter procedimentale attuativo delle garanzie della legge 241/1990.

Ed ancora a monte:

manca del tutto un’attività regolamentare in base alla quale disporre

determinate modalità di rimozione – (“nel rispetto dei regolamenti e del

Codice della Strada”)- che non possono prescindere dall’apporto

collaborativo dell’Ente, attesa la necessità di far presenziare la polizia

locale per garantire il rispetto delle prescrizioni regolamentari.

Infatti, in

questa materia, l’art. 3 d.lgs. n. 507/1993 ha previsto in capo ai Comuni

l’obbligo di adottare un «apposito regolamento» per l’applicazione dell’imposta

sulla pubblicità e per l’espletamento del servizio delle pubbliche affissioni.

Ne consegue che in assenza

di provvedimento amministrativo, conclusivo di un iter procedimentale attuativo

di norme regolamentari comunali in materia, nessun intervento del privato può

essere legittimamente preteso, perché si svolgerebbe in modo del tutto

arbitrario. Spetta all’Ente ,infatti, stabilire tempi e modalità – si

ripete, “nel rispetto dei regolamenti e del Codice della

Strada”)-della rimozione delle dette attrezzature.

Pertanto, stante l’interesse

del mio assistito alla rimozione degli impianti di proprietà della società da

lui rappresentata, si invita l’Ente ad adottare un atto regolamentare in

materia in base al quale disciplinare, tra l’altro, gli interventi di rimozione

degli impianti e successivamente avviare un iter procedimentale, con le

garanzie del procedimento amministrativo confluente in un atto provvedimentale,

a seguito del quale il sig. Carbone potrà legittimamente intervenire.

Resta ferma, nel frattempo,

l’esclusione, in quanto arbitraria ed illegittima, della tesi dell’acquisizione

delle plance al patrimonio del Comune, atteso che si tratterebbe di sanzione

non prevista dalla legge e configurante un abuso di potere.

Nel frattempo, pertanto, si

diffida l’Ente ad astenersi da qualsiasi iniziativa e/o intervento di rimozione

e/o di utilizzo delle plance che restano di esclusiva proprietà della Ditta

Arcobaleno. Resta inteso che la ditta, nelle more del perfezionarsi del

procedimento secondo le modalità di legge – ivi compreso il Codice della Strada

– è disponibile ad espletare il servizio in regime di proroga tecnica fino

all’indizione di nuova gara”.

