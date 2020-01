Conclusa la mini tournée natalizia della Sinfonica Giovanile della Calabria

Con il concerto svoltosi il 29 dicembre presso la Chiesa S. Maria dell’Aiuto di Catania, si è conclusa la serie di concerti natalizi dell’Orchestra Sinfonica Giovanile della Calabria, progetto di Musica Insieme, Associazione Culturale Musicale Giovanile della Piana (Gioia Tauro – RC), che nel 2020 compirà 10 anni dalla sua nascita. Gli eventi hanno avuto inizio il 26 dicembre, presso il Duomo di Gioia Tauro. Un concerto che ha concluso il Musica Insieme Festival 2019. Nel corso della serata si sono esibiti la Sinfonica Giovanile ed il Coro Cantare Giovane di Gioia Tauro, complesso diretto dai maestri Arianna Sturniolo e Roberta Sainato Il 28 dicembre, l’orchestra è stata presente presso il Duomo di Monreale. Difronte ad un foltissimo pubblico ed accompagnata dal Coro Incontrovoce dell’Accademia Corale Henri Farge di Palermo (diretto dal M° Fabio Faia) e dal Coro Sancte Joseph dell’Associazione De Musica di Bagheria (diretto dal M° Mauro Visconti) ha proposto un programma con brani sinfonici e sinfonico corali Gli eventi, come già sopra accennato, si sono conclusi il 29 dicembre: Concerto Sinfonico Corale inserito nel cartellone “Centriamo il Natale” del Comune di Catania. Per l’occasione, oltre alla Giovanile era presente un ensemble corale rappresentante quattro cori: Cappella Musicale S. Maria Assunta della Basilica Cattedrale di Messina, Corale La Perosiana di Messina, Corale delle Vittorie di Messina, Corale S. Nicolò di Messina (diretti dai maestri Don Giovanni Lombardo, Giuseppe Romeo, Nazzareno De Benedetto) Un percorso ricco ed articolato che ha consentito ai giovani musicisti calabresi di incrementare il loro profilo artistico. “Siamo contenti di quanto realizzato – sottolineano le prof.sse Caterina Genovese e Stefania Prota, rispettivamente direttore artistico e coordinatore artistico. Ci siamo già attivati per la programmazione del 2020 che, ci auguriamo, possa essere ancora più intensa ed interessante di quelle realizzate finora. Un ringraziamento ai ragazzi, a quanti hanno partecipato, sia nella fase esecutiva che nell’allestimento; ai cori, agli enti ed a quanti hanno collaborato. Un ringraziamento particolare ad AMA Calabria di Lamezia Terme per questa joint venture con la nostra struttura che ci ha consentito di poterci esibire anche in circuiti importanti”. Nel corso degli eventi, diretti dal M° Ferruccio Messinese, numerosi di sono stati i brani proposti, tra cui: Haendel – da Water Music/Suite in Re Maggiore HWV 349: Alla Hornpipe; Beethoven – dalla Sinfonia n. 1 op 21 in do maggiore, Primo Movimento; Elgar – da Pomp and Circumstance, op. 39, Marcia in Re maggiore; Vivaldi – dal Gloria in Re maggiore RV 589 N. 1 Gloria in excelsis Deo; Faurè – Pavane op. 50.

Con il concerto svoltosi il 29 dicembre presso la Chiesa S. Maria dell’Aiuto di Catania, si è conclusa la serie di concerti natalizi dell’Orchestra Sinfonica Giovanile della Calabria, progetto di Musica Insieme, Associazione Culturale Musicale Giovanile della Piana (Gioia Tauro – RC), che nel 2020 compirà 10 anni dalla sua nascita. Gli eventi hanno avuto inizio il 26 dicembre, presso il Duomo di Gioia Tauro. Un concerto che ha concluso il Musica Insieme Festival 2019. Nel corso della serata si sono esibiti la Sinfonica Giovanile ed il Coro Cantare Giovane di Gioia Tauro, complesso diretto dai maestri Arianna Sturniolo e Roberta Sainato Il 28 dicembre, l’orchestra è stata presente presso il Duomo di Monreale. Difronte ad un foltissimo pubblico ed accompagnata dal Coro Incontrovoce dell’Accademia Corale Henri Farge di Palermo (diretto dal M° Fabio Faia) e dal Coro Sancte Joseph dell’Associazione De Musica di Bagheria (diretto dal M° Mauro Visconti) ha proposto un programma con brani sinfonici e sinfonico corali Gli eventi, come già sopra accennato, si sono conclusi il 29 dicembre: Concerto Sinfonico Corale inserito nel cartellone “Centriamo il Natale” del Comune di Catania. Per l’occasione, oltre alla Giovanile era presente un ensemble corale rappresentante quattro cori: Cappella Musicale S. Maria Assunta della Basilica Cattedrale di Messina, Corale La Perosiana di Messina, Corale delle Vittorie di Messina, Corale S. Nicolò di Messina (diretti dai maestri Don Giovanni Lombardo, Giuseppe Romeo, Nazzareno De Benedetto) Un percorso ricco ed articolato che ha consentito ai giovani musicisti calabresi di incrementare il loro profilo artistico. “Siamo contenti di quanto realizzato – sottolineano le prof.sse Caterina Genovese e Stefania Prota, rispettivamente direttore artistico e coordinatore artistico. Ci siamo già attivati per la programmazione del 2020 che, ci auguriamo, possa essere ancora più intensa ed interessante di quelle realizzate finora. Un ringraziamento ai ragazzi, a quanti hanno partecipato, sia nella fase esecutiva che nell’allestimento; ai cori, agli enti ed a quanti hanno collaborato. Un ringraziamento particolare ad AMA Calabria di Lamezia Terme per questa joint venture con la nostra struttura che ci ha consentito di poterci esibire anche in circuiti importanti”. Nel corso degli eventi, diretti dal M° Ferruccio Messinese, numerosi di sono stati i brani proposti, tra cui: Haendel – da Water Music/Suite in Re Maggiore HWV 349: Alla Hornpipe; Beethoven – dalla Sinfonia n. 1 op 21 in do maggiore, Primo Movimento; Elgar – da Pomp and Circumstance, op. 39, Marcia in Re maggiore; Vivaldi – dal Gloria in Re maggiore RV 589 N. 1 Gloria in excelsis Deo; Faurè – Pavane op. 50.