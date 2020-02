Confindustria compie 110 anni: protagonista della storia economica del Paese

Confindustria ha compiuto 110 anni. Una linea tra passato e futuro: da un lato i 110 anni trascorsi, patrimonio di visioni pionieristiche, dall’altro il futuro. “Al centro di questo lungo periodo – commenta il presidente degli industriali calabresi Natale Mazzuca – c’è Confindustria, moltiplicatore di valore, benessere, sviluppo, innovazione sui territori. Una istituzione che negli anni si è trasformata: non solo categoria e sindacato d’impresa, ma anche attore sociale per essere ponte tra gli interessi delle imprese e gli interessi del Paese. Una organizzazione capillare ed autorevole che oggi conta 150mila aziende iscritte con 5milioni e mezzo di lavoratori, un contributo pari al 35% del Pil nazionale”. Per l’ Italia , oggi uno dei Paesi più avanzati al mondo, in questi 110 anni l’organizzazione degli industriali ha elaborato visioni e strategie, tracciato linee per il progresso, sostenuto battaglie, in un confronto mai facile tra governi e forze produttive, imprese e sindacati, per la diffusione dell’occupazione e del benessere. Con una missione chiara: sostenere la libertà d’iniziativa, il talento, l’innovazione, la crescita. Con vocazione europeista: per uno sviluppo responsabile e sostenibile, oltre le rivalità nazionali e le barriere protezionistiche. Ne sono convinti il presidente regionale Natale Mazzuca ed i presidenti delle sedi territoriali di Unindustria Calabria, Fortunato Amarelli (Cosenza), Rocco Colacchio (Vibo Valentia), Aldo Ferrara (Catanzaro), Mario Spanò (Crotone) e Domenico Vecchio (Reggio Calabria), insieme ai componenti del Consiglio Generale, che concordano sul fatto che occorra sempre più costruire insieme una riflessione collettiva sulle sfide del domani. “Questa giornata ci richiama al valore della memoria. Sancisce un compleanno non autocelebrativo, ma un ricordo di quello che siamo stati e come. Un pensiero forte con linguaggio moderato, questo siamo stati”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, chiudendo alle Officine Grandi Riparazioni di Torino l’evento dedicato alle celebrazioni per i 110 anni dell’organizzazione.

Confindustria ha compiuto 110 anni. Una linea tra passato e futuro: da un lato i 110 anni trascorsi, patrimonio di visioni pionieristiche, dall’altro il futuro. “Al centro di questo lungo periodo – commenta il presidente degli industriali calabresi Natale Mazzuca – c’è Confindustria, moltiplicatore di valore, benessere, sviluppo, innovazione sui territori. Una istituzione che negli anni si è trasformata: non solo categoria e sindacato d’impresa, ma anche attore sociale per essere ponte tra gli interessi delle imprese e gli interessi del Paese. Una organizzazione capillare ed autorevole che oggi conta 150mila aziende iscritte con 5milioni e mezzo di lavoratori, un contributo pari al 35% del Pil nazionale”. Per l’Italia, oggi uno dei Paesi più avanzati al mondo, in questi 110 anni l’organizzazione degli industriali ha elaborato visioni e strategie, tracciato linee per il progresso, sostenuto battaglie, in un confronto mai facile tra governi e forze produttive, imprese e sindacati, per la diffusione dell’occupazione e del benessere. Con una missione chiara: sostenere la libertà d’iniziativa, il talento, l’innovazione, la crescita. Con vocazione europeista: per uno sviluppo responsabile e sostenibile, oltre le rivalità nazionali e le barriere protezionistiche. Ne sono convinti il presidente regionale Natale Mazzuca ed i presidenti delle sedi territoriali di Unindustria Calabria, Fortunato Amarelli (Cosenza), Rocco Colacchio (Vibo Valentia), Aldo Ferrara (Catanzaro), Mario Spanò (Crotone) e Domenico Vecchio (Reggio Calabria), insieme ai componenti del Consiglio Generale, che concordano sul fatto che occorra sempre più costruire insieme una riflessione collettiva sulle sfide del domani. “Questa giornata ci richiama al valore della memoria. Sancisce un compleanno non autocelebrativo, ma un ricordo di quello che siamo stati e come. Un pensiero forte con linguaggio moderato, questo siamo stati”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, chiudendo alle Officine Grandi Riparazioni di Torino l’evento dedicato alle celebrazioni per i 110 anni dell’organizzazione.