Conia (DemA-Calabria) : “ecco perché non parteciperemo alla tornata elettorale”

Michele Conia – Coordinatore demA per il Mezzogiorno reputa “la fase caotica e autoreferenziale della politica regionale, peggiore se possibile di quella nazionale” sottolineando che “la recente costituzione dell’organismo politico, non ci permette ancora di realizzare qualcosa in linea con la nostra coscienza e con il nostro modo di agire e di intendere la politica”. “Per questo demA – Calabria non parteciperà con candidati propri alla prossima tornata elettorale regionale – anticipa Conia. Valuteremo caso per caso nei territori candidature e programmi in base all’aderenza ai nostri valori e principi costitutivi, in primis l’antifascismo, la giustizia sociale e la trasparenza amministrativa”. “Continueremo le nostre battaglie democratiche – conclude – all’insegna della dignità, del coraggio, delle passioni e del rispetto dei valori umani universali per costruire una forza politica in grado di governare in base progetti concreti”.

