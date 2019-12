CONSIGLIO METROPOLITANO Tra i punti all’ordine del giorno il ripristino della SP9 fra Monasterace e Pazzano

Lente Locale

R. & P.

Si è riunito

questo pomeriggio, in seconda convocazione, il Consiglio Metropolitano

presieduto dal sindaco Giuseppe Falcomatà. Diversi i punti all’ordine del

giorno, fra i quali la surroga del consigliere Fabio Scionti con il sindaco di

Sant’Eufemia d’Aspromonte, Domenico Creazzo, il riconoscimento di alcuni debiti

fuori bilancio e la ratifica di una delibera del sindaco inerente i lavori di

somma urgenza per il contenimento dei danni ed il ripristino della sede stradale

lungo la Provinciale 9 fra i Comuni di Monasterace e Pazzano, più precisamente

in località Campanaro.

Rispetto a quest’ultimo punto, l’unanimità del Consiglio

ha recepito il provvedimento, presentato all’aula dal vicesindaco Riccardo

Mauro, che riconosce un finanziamento di 94 mila euro per la messa in sicurezza

dell’arteria finita al centro di numerosi smottamenti dovuti al maltempo e che

rischiano di compromettere il regolare transito di mezzi pesanti.

L’assemblea si

è confrontata anche con la revisione ordinaria delle società partecipate al

31/12/2018 e con una variazione di bilancio per il progetto “RC MetroCitizens

in transition”.

In fase

preliminare, il sindaco Giuseppe Falcomatà ha dato notizia delle dimissioni del

consigliere Demetrio Marino dalle deleghe a “Viabilità, Edilizia Scolastica e Programmazione della

Rete Scolastica, Istruzione, Università e Ricerca, Sport e Impiantistica

Sportiva, Turismo e Spettacolo, Marketing Territoriale Metropolitano”. Sul

punto sono intervenuti il vicesindaco Riccardo Mauro, i consiglieri Filippo

Quartuccio e Antonino Castorina chiedendo le dimissioni di Demetrio Marino dal

Consiglio Metropolitano dopo la scelta di candidarsi alle prossime elezioni

regionali con il partito di Fratelli d’Italia pur essendo stato eletto, fra i

banchi di Palazzo Alvaro, nella lista

dei Democratici, una formazione sostenuta dalle forze del centrosinistra. Nel

frattempo, I tre consiglieri hanno invitato la capogruppo dello schieramento,

Caterina Belcastro, di valutare l’espulsione di Demetrio Marino dal gruppo dei

Democratici. Parimenti, il consigliere Antonino Castorina ha censurato la

decisione del neo consigliere metropolitano Domenico Creazzo di sedere fra i

banchi dell’opposizione, in virtù della sua candidatura alle elezioni regionali

con la lista di Fratelli d’Italia, pur essendo stato candidato con la lista dei

Democratici alle elezioni metropolitane e pur avendo firmato, quale sindaco di

Sant’Eufemia d’Aspromonte, la propria adesione alla candidatura a Governatore

della Calabria del presidente uscente Mario Oliverio.

Si è quindi proceduto alla surroga del consigliere

Scionti proprio con il sindaco Domenico Creazzo che, nel solidarizzare col

collega di Taurianova sfiduciato in consiglio comunale, ha difeso la sua scelta

di schierarsi con la minoranza in Coniglio Metropolitano criticando lo stato

della viabilità nel comprensorio. Sulla questione, è stato il consigliere

Filippo Quartuccio a sottolineare come il settore messo in discussione da

Creazzo fosse lo stesso guidato, fino ad oggi, dal collega di partito del

sindaco di Sant’Eufemia d’Aspromonte, Demetrio Marino, evidenziando un’immediata

spaccatura all’interno del partito Fratelli d’Italia.

Approvato il primo punto all’ordine del giorno, stesso

percorso ha riguardato i successivi temi in discussione relativi al

riconoscimento dei debiti fuori bilancio per sentenze passate in giudicato.

L’aula ha approvato all’unanimità, escluso il secondo punto passato con la sola

astensione del consigliere Domenico Creazzo.

Sul sesto punto all’ordine del giorno, riguardante la

Revisione ordinaria delle società partecipate al 31/12/2018, ha relazionato il

dirigente di settore, Vincenzo Cuzzola, ponendo in evidenza la dismissione

delle quote dell’Ente all’interno della società Sogas (fallita), del Parco

Territoriale dello Stretto (in fase di completamento della propria attività) e

della società Promedia (in fase di liquidazione coatta) e confermando la

partecipazione all’interno della società SviProRe. Approvato all’unanimità

anche questo tema, Palazzo Alvaro ha così messo ordine nei rapporti giuridici

con le società partecipate.

Il disco verde dell’aula è arrivato, poi, per alcune

somme da corrispondere al Comune di Reggio Calabria e per una variazione di

Bilancio riguardante il Progetto “RC MetroCitizens in transition” sul quale ha

relazionato il consigliere Antonino Castorina.

