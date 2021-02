Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport della gara vinta dalla sua Inter contro la Lazio che ha consentito ai nerazzurri di centrare il primo posto in classifica solitario. Il tecnico nerazzurro è stato molto soddisfatto dalla prova della sua squadra e soprattutto di Lukaku ed Eriksen: “Romelu ha dato una grandissima risposta mentre Christian oggi è un’arma in più per noi”.