Conte ottiene la fiducia ma la maggioranza non c’è più: l’Italia così non può reggere

Il Governo ottiene la maggioranza al Senato ma non raggiunge quota 161, come ampiamente previsto alla vigilia. Giuseppe Conte ottiene una fiducia risicata, ma non chiude la partita con il leader di Italia Viva Matteo Renzi, che si annuncia ancora molto lunga. Perché governare l’Italia in questo momento è un problema serio. Immaginare di farlo con una maggioranza raccogliticcia frutto di transfughi, trasformisti e doppiogiochisti è davvero un azzardo.