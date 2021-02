Antonio Conte ha parlato al termine della sfida contro la Juventus persa dalla sua Inter 2-1 al “Meazza”. Il tecnico nerazzurro è già proiettato alla sfida di ritorno per la semifinale di Coppa Italia ma non ha nascosto il rammarico per una gara secondo lui regalata alla Juventus: “Non hanno fatto niente per metterci in difficoltà, abbiamo regalato due gol”.