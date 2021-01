Conte sui ritardi dei vaccini Covid: “In Italia 3,4 milioni di dosi invece di 8, inaccettabile”

Giuseppe Conte ha definito preoccupanti le notizie in arrivo dalle aziende produttrici dei vaccini anti-Covid, non solo Pfizer-BioNtech ma anche AstraZeneca: “Questi rallentamenti delle consegne costituiscono gravi violazioni contrattuali, che producono danni enormi all’Italia e agli altri Paesi europei, con ricadute dirette sulla vita e la salute dei cittadini e sul nostro tessuto economico-sociale già fortemente provato da un anno di pandemia. ricorreremo a tutti gli strumenti e a tutte le iniziative legali per rivendicare il rispetto degli impegni contrattuali e per proteggere in ogni forma la nostra comunità nazionale”.