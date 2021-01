Conte sulla rissa Lukaku-Ibrahimovic: “Se Romelu si arrabbia mi fa solo piacere”

Antonio Conte si gode la vittoria nel derby contro il Milan e la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia della sua Inter trascinata da Romelu Lukaku e da quel Christian Eriksen che per la prima volta dal suo arrivo in nerazzurro risulta essere decisivo. Nell’intervista post-partita il tecnico pugliese è tornato anche sulla rissa di fine primo tempo tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku gettando acqua sul fuoco per quanto accaduto e dicendosi addirittura quasi contento di aver visto il suo attaccante arrabbiarsi in quel modo.