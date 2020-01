Contrattazione decentrata Asp RC, i sindacati fiduciosi sulla soluzione delle vertenze in corso

Le Scriventi Organizzazioni Sindacali nella seduta di contrattazione della data odierna, hanno preso atto dell’importante passo che la Direzione dell’Ufficio Risorse Umane e la Direzione Amministrativa hanno compiuto nel rendicontare i fondi degli anni 2016 e 2017.

frutto della nostra caparbietà e del mantenimento dello stato di agitazione ci

porta ad essere vigili affinchè tutte le istanze siano risolte.

per la Dirigenza che per il Comparto sono state prese importanti decisioni e

impegni che dovrebbero consentire entro Aprile 2020 di giungere al pagamento

delle della produttività 2016.

molte sono le incompiute, a partire dalla liquidazione del saldo 2010-2015 e la

Commissione Straordinaria ha garantito l’impegno di recuperare le schede di

valutazione che ancor oggi sono sotto sequestro dell’Autorità Giudiziaria per

procedere velocemente al pagamento.

Risorse Umane distribuirà presto le schede di valutazione 2017 e nella proposta

della parte Sindacale si è chiesto il completamento entro giugno 2020 e la

calendarizzazione di riunioni in cui saranno esaminate le problematiche

afferenti a Produttività 2018-2020, Buoni pasto, fasce economiche orizzontali,

Coordinamenti, incarichi di funzione.

clima della riunione è stato molto costruttivo e si è definito un percorso

calendarizzato per risolvere insieme vecchie questioni che ancora bloccano la

ripresa dell’ASP di Reggio Calabria, la prima data riguarderà la definizione e

regolamentazione dell’orario di lavoro che ancor oggi è caratterizzato da una

fase sperimentale e troppe diversificazioni nel contesto aziendale, si procederà alla

semplificazione, banca delle ore, verifica delle ore mensili effettuate

direttamente in rete.

CISL FP e CISL Medici con l’azione messa in campo e grazie all’intervento della

Prefettura, che si ringrazia per la sensibilità alle problematiche esposte, oggi hanno avuto risposte ad alcuni importanti

punti segnalati nella vertenza, si procederà ancora per valutare se le

intenzioni propositive e collaborative continueranno, se quanto stabilito oggi

porterà alla liquidazione della produttività nei tempi previsti, se si

procederà speditamente all’accordo per i buoni mensa, interrotto da un

regolamento unilaterale che dovrà essere annullato e se gli importanti

provvedimenti che riguardano la trasparenza e legalità saranno finalmente

assicurati.

CISL FP e CISL Medici tra i punti della vertenza in atto hanno segnalato la

carenza di Personale, l’inosservanza della legge 161/2014 e la conseguente

esposizione a rischi per la salute, la mancata applicazione dell’Atto

Aziendale, il mancato affidamento degli incarichi previsti dal Contratto che se

non applicati vanificherebbero gli effetti positivi che in esso sono contenuti.

Scriventi Organizzazioni si augurano che anche i suddetti punti vengano

assicurati ed auspicano che l’intesa

raggiunta porti ad una vera svolta con il passato, così come si aspettano

giusti e rapidi provvedimenti nei

confronti di tutti gli abusi e le vessazioni ancora presenti, sperando che la

collaborazione offerta sia ricambiata e proficua.

Si valuterà nel breve periodo se a prevalere sarà il buon senso e la volontà del cambiamento, se i risultati promessi si trasformeranno in realtà e se l’interesse dei Lavoratori e dell’Utenza avrà ragione nei confronti dei soliti e non più tollerabili interessi di “alcuni ” furbetti, ancora presenti e dannosi.

CISL FP

CISL Medici

