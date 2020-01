Coppa Italia, Torino ai quarti di finale: Genoa eliminato ai rigori

Coppa Italia, il Toro accede ai quarti di finale del torneo superando il Genoa ai calci di rigore, dopo l’1-1 maturato in 120 minuti di gioco. I goal di Favilli per il Genoa e De Silvestri per il Toro conducono la gara fino al termine dei supplementari, poi la sequenza decisiva: Belotti, Millico, Rincon, Aina e Berenguer per i padroni di casa, Destro, Favilli e Cassata per il Grifone, tradito dall’errore di Radovanovic. Buon momento per il Toro che Domenica ha battuto la Roma 2-0 all’Olimpico, in crescita anche il Genoa che nell’ultimo turno di campionato ha superato il Sassuolo per 2-1. Ora affronteranno rispettivamente Bologna e Verona.

LE ALTRE GARE- Coppa Italia che prosegue con le gare del Martedì 14 Gennaio: Napoli-Perugia; Lazio-Cremonese; Inter-Cagliari. Mercoledì 15 Gennaio: Fiorentina-Atalanta; Milan-Spal; Juventus-Udinese. Giovedì 16 Gennaio: Parma-Roma. Chi vice accede direttamente ai quarti, la semifinale sarà invece giocata tra andata e ritorno. La vincente del trofeo avrà invece un posto assicurato nella prossima Europa League.