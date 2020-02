Coronavirus: altre uscite rimandate a data da destinarsi

L’emergenza coronavirus non accenna a diminuire e, dopo i primi giorni di allarmismo, per fortuna sia i mezzi di comunicazione che il buon senso stanno contenendo l’isteria di massa che si è sfiorata durante il fine settimana.

Tuttavia, l’epidemia è molto lontana dall’essere debellata, per cui continuano le misure cautelari e la chiusura degli esercizi pubblici. In particolare, i cinema del nord Italia restano chiusi e anche le uscite in sala dei film vengono rimandate a data da destinarsi.

Di seguito, ecco l’elenco completo dei film previsti per le prossime settimane che hanno sospeso la distribuzione e che non si sa ancora quando arriveranno in sala.

Si vive una volta sola

Volevo nascondermi

Ritorno al crimine (rinvio non ancora ufficiale)

Cambio Tutto

Artic – Un’avventura glaciale

Lupin III – The First

Dopo il matrimonio

Onward (16 aprile)

Il Talento del Calabrone

The Grudge

Un Amico Straordinario

Charlie’s Angels

Salvo amato, Livia mia

