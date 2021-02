In Campania sono 1.603 i nuovi positivi Covid, di cui 79 asintomatici e 1.362 asintomatici. Il bollettino di oggi, 14 febbraio, aggiorna il bilancio dei guariti (+686, in totale 169.916) e quelli dei deceduti (+7, in totale 4.006). Ieri effettuati 19.987 test, tra tamponi molecolari e antigenici. Complessivamente in Campania registrati 242.916 casi.